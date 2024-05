David Guetta и OneRepublic разкриха ново видео

Глобалната поп икона David Guetta сподели новото музикално видео за най-новия си сингъл „I Don't Wanna Wait“ с номинираните за Grammy OneRepublic, издаден по-рано този месец.

Заснето на фона на слънчевите лъчи на Маями, видеото включва кадри от забележителната премиера на парчето на Guetta на Ultra Miami. Носителят на 3 награди Grammy автор на песни/продуцент и фронтмен на OneRepublic - Ryan Tedder, разказва за лятна романтика, докато двама млади купонджии се впускат в една луда и запомняща се нощ.

С общо 36 милиона глобални стриймвания и нарастващ брой, „I Don't Wanna Wait“ се оказа още един невероятен успех за френския DJ – с еуфоричния припев, заразителните мелодии и непогрешимите вокали на фронтмена на OneRepublic - Ryan Tedder в трогателните стихове.

С поредица от сингли и колаборации вече зад гърба си, през 2024 г. David Guetta продължава оттам, откъдето спря миналата година. 2023 г. включваше „Baby Don't Hurt Me“ с поп мегазвездите Anne-Marie и Coi Leray, който събра над 700 милиона стриймвания, след като стана №1 в Spotify глобално, както и стрийминг чудовището „I’m Good (Blue)“ . Хитовото сътрудничество с Bebe Rexha донесе на Guetta неговата единадесета номинация за Grammy, като получи номинация за „Най-добър денс/електронен запис“, събра 2,7 милиарда глобални стриймвания, класира се на #1 в официалните класации нв 11 страни и достигна #1 в US Top 40 и класации на US Dance Radio.

OneRepublic се състои от певеца/композитор и фронтмен Ryan Tedder, китаристи Zach Filkins и Drew Brown, клавирни Brian Willett, басист, челист Brent Kutzle и барабанист Eddie Fisher. Бандата издава своя дебютен албум „Dreaming Out Loud“ през 2007 г., който включва 20-милионния хитов сингъл „Apologize“, разбиващ рекордите за дигитални продажби и стриймвания по целия свят и получавайки номинация за Grammy. Хитовият сингъл на групата от 2013 г., „Counting Stars“, има над 4 милиарда гледания в YouTube. Групата постоянно поставя рекорди, натрупвайки над 5 милиона стриймвания в Spotify до момента. Последният им албум „Human“ от 2021 г. включва синглите „Someday“, „Run“, „Somebody To Love“, „Wanted“, „Didn’t I“, „Better Days“ и „Rescue Me“, които общо са с над 2,5 милиарда глобални стриймвания. Съвсем наскоро, в края на 2023 г., OneRepublic пусна „Dear Santa“ за празничния сезон. По-рано през годината OneRepublic издадоха „Runaway“ и „Mirage (за Assassin's Creed Mirage)“, първите нови песни, които групата издаде след техния хит „I Ain't Worried“, който беше включен в хитовия филм „Top Gun: Maverick“ и може да се похвали с над 3 милиарда стриймвания.

Фронтменът на OneRepublic - Ryan Tedder е всепризнат автор на песни и продуцент, носител на 3 награди GRAMMY, допринесъл е за наскоро издадения COWBOY CARTER на Beyonce в „II Most Wanted“ с участието на Miley Cyrus. Освен това Ryan е работил с Tate McRae (изпълнителен продуцент на нейния албум „THINK LATER“, включително глобалния хит „Greedy“), Taylor Swift, Adele, Justin Timberlake, Karol G, Ed Sheeran, BLACKPINK, U2 и много други.

David Guetta се изкачи до един от най-стриймваните изпълнители в Spotify в световен мащаб, с над 42 милиарда глобални стриймвания и продажба на над 50 милиона записа по целия свят. В кариерата си той е избиран за “Най-добрия диджей в света”, в желаната анкета на DJ Mag 'Top 100' три пъти и е един от най-успешнo стриймваните артисти, достигайки челни позиции в класациите на I-Tunes в над 113 държави и постигайки над 24 милиона глобални последователи в Spotify.

Миналата година международната звезда спечели наградата „Денс песен на годината“ за последния си хит „I’m Good“ на Музикалните награди на IHeartRadio, където преди това беше обявен за „Денс изпълнител на годината“. Той също така получи награди за „Най-добро електронно изпълнение“ на MTV EMA за 2023 г., „Диджей на годината“ на музикалните награди на NRJ, продуцент на годината на миналогодишните награди Brit и продуцент №1 от 1001Tracklists, продължавайки да затвърждава статута си на самият връх сред всички диджеи.

ЗА DAVID GUETTA:

Диджей, продуцент и артист, David Guetta е музикален пионер и международна икона. В момента той е четвъртият най-стриймван изпълнител в Spotify в световен мащаб. Носител на две награди „Grammy“, 13 номинации за „Grammy“, със 7 сингъла номер 1 в Обединеното кралство, над 40 милиарда глобални стриймвания, 70 милиона продадени записа в цял свят и над 72 милиона слушатели месечно в Spotify, той беше избран за най-добрия диджей в света в анкетата на DJ Mag „Top 100“ три пъти и спечели наградата за най-добър изпълнител на „MTV Europe Music Awards”. За да завърши подобаващо 2022 г., той спечели две награди „LOS40 Music Awards“, две награди на „MTV EMA“, наградата „Dance Act of the Year“ на „iHeartRadio Music Awards“ и „DJ of the Year“ на „NRJ Music Awards“. Той беше допълнително обявен за продуцент #1 от „1001Tracklists“. Guetta завърши годината в Латинска Америка, с изпълнение в Перу на грандиозно новогодишно събитие, преди да тръгне на обширно турне през януари.

Френският продуцент е сътрудничил с някои от най-големите световни звезди, включително SIA, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Shakira, Ariana Grande, Kid Cudi, J Balvin, Becky Hill, RAYE и много други.

След година на успешни хитове, Guetta започна 2023 г. на първо място в глобалната класация на Spotify с настоящия глобален хит „I’m Good“ с Bebe Rexha. Парчето донесе на Guetta неговата единадесета номинация за Grammy, като получи номинация за „Най-добър денс/електронен запис“, събра 2,7 милиард глобални стриймвания и едновременно достигна No1 в класациите на US Top 40 и US Dance Radio. Guetta влезе в сезона на наградите през 2023 г. с номинации за Grammy, наградите iHeartRadio, наградите QMusic Top 40, а на наградите Brits получи признание „Продуцент на годината“ като признание за продуцентските си успехи, а също така представи невероятно изпълнение на хитове си.

Guetta е създал ремикси за някои от най-големите звезди в света, включително поп знаменитостите Coldplay, Dua Lipa и Megan Thee Stallion, Kodak Black... Последното му издание за 2022 г. беше ремикса на „Unholy“ на Sam Smith & Kim Petras. Освен това той работи върху нова музика под своя ъндърграунд псевдоним Jack Back.

Guetta има изпълнения в едни от най-големите световни събития и фестивали, както и има редовно участие в „Encore Beach Club“ в Лас Вегас и 2 концерта на седмица в Ибиса: Hï Ibiza с Future Rave и Ushuaïa Ibiza с легендарното парти „F*** ME I’M FAMOUS!“. Той също така продължава с участията си в „Encore Beach Club“ в Лас Вегас.

Поддържайки епично ниво на качество за своите стрийминги на живо по време на пандемията и локдауна, той беше домакин на емблематичната си серия „United At Home“, направи редица незабравими концерти в парижкия музей Лувър, „Burj Khalifa“ в Дубай, „Icon Brickell“ в Маями и на върха на „Rockefeller Center“, събирайки дарения от 2 милиона долара за множество благотворителни организации.

Докато продължава да доминира в световните класации и да изпълнява някои от най-вълнуващите сетове в кариерата си, като същевременно разширява творческата си визия, изследва нови звуци и се развива като артист, David Guetta демонстрира за пореден път защо е най-цененият от нашето поколение изпълнител на електронна музика.

ЗА ONE REPUBLIC:

OneRepublic, номинирани за GRAMMY®, се състоят от певеца/композитор и водещ вокалист Ryan Tedder, китаристи Zach Filkins и Drew Brown, клавишни Brian Willett, басист и челист Brent Kutzle и барабанист Eddie Fisher. Бандата издаде своя дебютен албум „Dreaming Out Loud“ през 2007 г. Изданието включва 20-милионния хитов сингъл „Apologize“, който разби рекордите за дигитални продажби и стриймвания по целия свят и получи номинация за Grammy. Вторият албум на групата “Waking Up” от 2009 г., продуцира хитовете „All the Right Moves“, „Secrets“ и „Good Life“. Платинено сертифицираният албум „Native“ от 2013 г., включва хит сингъла No.1 - „Counting Stars“, с 41 милиона продажби. OneRepublic издадоха „Oh My My“, техния четвърти дългосвирещ албум през 2016 г. OneRepublic са натрупали 5 милиона стриймвания в Spotify до момента. Последният албум на OneRepublic „Human“, излезе на 27 август 2021 г. Той включва сингли, които общо имат над 2,5 милиарда глобални стриймвания: „Someday,“ „Run“, „Somebody To Love“, „Wanted“, „Didn't I, “Better Days” и “Rescue Me.” В края на 2023 г. OneRepublic пускат „Dear Santa“ за празничния сезон. По-рано през годината OneRepublic издадоха „Runaway“ и „Mirage (за Assassin's Creed Mirage)“, първите нови песни, които групата издаде след техния хит „I Ain't Worried“, който беше включен в хитовия филм „Top Gun: Maverick”.