Omar Apollo сподели нов сингъл

Omar Apollo пуска първото предложение от предстоящия си албум - песента си „Spite“, която вече е достъпна навсякъде чрез Warner Records/Орфей Мюзик.

Номинираният за Grammy изпълнител е на върха на своята музикална кариера, след вихрушка от няколко години на растеж, нови преживявания и безпрецедентен успех. Сингълът пристига с режисиран от David Heofs с видеоклип, заснет в Мексико Сити.

В „Spite“ Apollo се бори с разочарованието, което изпитва към романтичен партньор, споделяйки: „„Spite“ е песен за връзка от разстояние и желанието да покажеш на другия човек, че си добре и без него, въпреки че чувстваш, че нужда да сте близо. Това е гневна песен за това, че не можеш да имаш някого само за себе си.“

През 2022г., Omar Apollo издаде дебютния си албум “IVORY”, с който демонстрира способността си да пресича жанрови граници и езикови бариери. Това доведе до номинация за награда „Grammy“ 2023 в категорията „Най-добър нов изпълнител“ и спечели на 26-годишния артист комерсиален успех, включително 7-седмично присъствие в „Billboard Hot 100“ на първата му платинено сертифицирана песен –„Evergreen (You Didn't Deserve Me At All)".