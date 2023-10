Omar Apollo издаде нов миниалбум

Omar Apollo издаде новия си миниалбум.

Live For Me е първият му проект след издаването на одобрения му от критиката дебютен албум – Ivory, номинацията му за награда Grammy през 2023 в категорията „Най-добър нов артист“ и разпродаденото му световно турне.

Заедно с изданието Omar споделя официално музикално видео към заглавната песен на миниалбума, режисирано от Bandiz и David Heofs.

Omar обяснява задълбочено какво означава Live For Me за него:

“Тези четири песни са отражение на реалностите, с които трябваше да се сблъскам през последните няколко години. Да се примиря с човека, в когото се превръщах, и да се отърся от старото, за да мога да се почувствам като себе си, заедно с всичко чисто в мен, което е останало. Обръщам се към различни части от мен самия, които съм изолирал, оставяйки се да се чувствам малко уязвим. Знам, че са само четири песни, но те са изпълнени с голяма част от товара, който съм носил през живота си. Сега се чувствам по-лек и готов за следващата фаза от всичко, което животът може да предложи“.

Миниалбумът, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, беше анонсиран в края на август с издадения му преди това сингъл “Ice Slippin”, който, както Omar обясни: “..е за повторно преживяване на мислите, които ми минаваха през ума през зимата, когато се разкрих пред семейството си. Получих студено осъждане вместо приемането, което чувствах, че заслужавам. Тази песен е отражение и реакция на всички емоции, с които трябваше да се сблъскам преди и след като реших да напусна ледените улици на Индиана”. Песента е продуцирана съвместно от Omar и Teo Halm (ROSALÍA, Beyoncé, Lil Yachty) и е популяризирана с появата на три ледени скулптури в Лондон, Лос Анджелис и Ню Йорк.

Официална публикация в Instagram разкри корицата на предстоящото EP, което включва портрет на Omar, създаден от Doron Langberg – популярен фигуративен художник, известен с изследването си на съвременни теми, свързани с куиър чувствеността и сексуалността.

Omar се подготвя за първото си хедлайн изпълнение в Медисън Скуеър Гардън, където ще сподели сцената с Daniel Caesar. Този значителен концерт идва след скорошното му изпълнение в подкрепа на SZA на същото място. След разпродаден концерт в Roundhouse в Лондон, Omar има още един разпродаден концерт във Филаделфия само дни преди дългоочакваното му шоу в Ню Йорк.

Миналата година Omar Apollo издаде дебютния си албум Ivory, с който той демонстрира способността си да пресича жанрови граници и езикови бариери. Това доведе до номинация за награда Grammy в категорията „Най-добър нов изпълнител“ и спечели на 26-годишния артист комерсиален успех, включително 7-седмично присъствие в Billboard Hot 100 на първата му платинено сертифицирана песен –„Evergreen (You Didn't Deserve Me At All)".

Live For Me EP

1. Ice Slippin

2. Live For Me

3. Angel

4. Pilot