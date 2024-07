Omar Apollo издаде нов студиен албум

Omar Apollo издаде новия си албум “God Said No” чрез Warner Records. Създаден с помощта на изпълнителния продуцент Teo Halm, албумът, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, пристига малко повече от две години след издаването на неговия одобрен от критиката дебютен албум – „Ivory“.

Apollo наскоро анонсира северноамериканското турне „God Said No“ и започна да представя албума тази пролет с издаването на синглите “Spite,” “Less Of You” и “Dispose of Me”.Траклистът включва гост-изпълнители като Mustafa в „Plane Trees“ и актьора Pedro Pascal в песента „Pedro“.

Заглавието на албума е интерпретацията на Omar на „lo que sera, sera“, което се превежда като „каквото ще бъде, ще бъде“ или „е, каквото е“. Фразата е пропита в албума с ироничния хумористичен възглед на Omar за страданието, което идва от това да се предадеш и да и приемеш всичко, поднесено от живота, връзката или любимия.

След издаването на „God Said No“, Omar Apollo потегля на турне, което ще започне на 20-ти август в родния му щат Индиана. Турнето „God Said No Tour“ ще включва 29 дати със спирки в Ню Йорк, Бостън, Торонто, Хюстън и други. Apollo ще изнесе по-късните концерти от турнето на емблематични места като като „Red Rocks Amphitheatre“, „The Greek Theatre“ (Бъркли, Калифорния) и „The Hollywood Bowl“. Съпортът включва Kevin Abstract, Malcolm Todd и Ravyn Lenae на избрани дати.

„God Said No“ следва успеха на дебюта му и непрекъснатото обикаляне по турнета, последвало както неговото собствено хедлайн турне, така и съпорт на SZA на нейното турне „SOS“ и на стадионното турне на Billie Eilish в Латинска Америка. Apollo прави тримесечен престой в Лондон същата есен, където размишлява по време на разходки по напоените от дъжд калдъръмени улици и черпи вдъхновение от стиховете на Mary Oliver, Victoria Chang и Ocean Vuong. Говорейки пред „Rolling Stone“ в майския брой, Omar споделя, че сред артистите, които са го вдъхновявали през това време в Лондон, са Kate Bush, Labi Siffre, Giorgio Moroder, Beyoncé и Lana del Rey.

Omar Apollo “God Said No” съдържание:

1. Be Careful With Me

2. Spite

3. Less of You

4. Done With You

5. Plane Trees (feat. Mustafa)

6. Drifting

7. Empty

8. Life’s Unfair

9. Against Me

10. While U Can

11. Dispose of Me

12. How

13. Pedro

14. Glow