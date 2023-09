Olivia Rodrigo обяви, че догодина тръгва на световно турне

Olivia Rodrigo обяви, че ще поеме на концертна обиколка през следващата година.

Световното турне Guts World Tour ще е в подкрепа на втория й албум, а това ще е първото й турне.

Турът е с 57 дати, продуциран от Live Nation, започва на 23 февруари в Acrisure Arena в Палм Спрингс, Калифорния.

20-годишната Rodrigo ще пее в Северна Америка до април, където е планирала две дати за 5 и 6 април в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк, след което се стартират международните дати - първата е на 30 април в Дъблин, Ирландия.

Вторият студиен албум на младата певица, озаглавен GUTS, излезе на 8 септември и включва 12 самостоятелни песни, сред които хитовете "vampire", "bad idea right?" и най-еуфоричния поп момент в цялата колекция - новото фокус парче "get him back!".

За да отпразнува премиерата на записа, носителката на 3 награди Grammy сподели видеоклип с изпълнение на откриващия трак "all-american bitch".

Вторият студиен албум на Olivia Rodrigo, GUTS излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Анимато Мюзик и Universal Music Group. Може да закупите колекцията в магазина на MusicMall.bg

Траклист: 1. all-american bitch 2. bad idea right? 3. vampire 4. lacy 5. ballad of a homeschooled girl 6. making the bed 7. logical 8. get him back! 9. love is embarrassing 10. the grudge 11. pretty isn’t pretty 12. teenage dream