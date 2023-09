Olivia Rodrigo пусна ново видео

С втория си студиен албум GUTS, 20-годишната певица Olivia Rodrigo превръща собствената си уязвимост във вдъхновяващ призив към всяка млада жена.

С 12 самостоятелни песни на Olivia, GUTS е един от най-дългоочакваните проекти за 2023 година и включва хитовете "vampire", "bad idea right?" и най-еуфоричния поп момент в цялата колекция - новото фокус парче "get him back!".

За да отпразнува премиерата днес, носителката на 3 награди Grammy сподели видеоклип с изпълнение на откриващия трак "all-american bitch". Продуциран от нейния чест сътрудник Daniel Nigro и отчасти записан в легендарното студио Electric Lady Studios в Ню Йорк, GUTS оживява най-вече в студиото на Nigro в Лос Анджелис. Въпреки че всяка песен засилва емоционалната откровеност, която винаги пронизва разказите ѝ, Rodrigo разкрива изцяло нови измерения на артистичността си. Най-много в албума се отрояват смелостта на певицата да прескача през поп-пънк, инди-фолк и рок и способността ѝ да вдъхва живот на текстовете с метафори и безупречно вокално изпълнение. Пълният списък песни може да видите по-долу.

С премиерата на "vampire" през юни Rodrigo направи силно представяне на новата си музика и отбеляза най-големия дебют на сингъл за всички времена. "vampire" се класира на 1-ва позиция в Billboard Hot 100 и стана първия трак в историята на Spotify, достигнал 80 милиона стрийма само за седмица. Съвсем наскоро "vampire" оглави класацията Official Singles Chart на Обединеното кралство – обрат, с който Rodrigo се превърна в изпълнителката с рекорден брой №1 парчета във Великобритания през това десетилетие. Подобно на "vampire", вторият сингъл от GUTS "bad idea right?" бе обявен за "едно от най-добрите поп изпълнения на годината" от списание Pitchfork.

В момента Rodrigo се подготвя за изпълнението си на тазгодишните Видео музикално награди на MTV, които ще се излъчат следващия вторник (12-ти септември). Официалният клип към "vampire", режисиран от Petra Collins, художник, режисьор и фотограф, получи 6 номинации за VMA, включително за “видеоклип на годината”, “песен на годината”, “най-добра кинематография”, “най-добър монтаж” и “песен на лятото”.

Вторият студиен албум на Olivia Rodrigo, GUTS излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Анимато Мюзик и Universal Music Group.



Може да закупите колекцията в магазина на MusicMall.bg

Траклист:

1. all-american bitch

2. bad idea right?

3. vampire

4. lacy

5. ballad of a homeschooled girl

6. making the bed

7. logical

8. get him back!

9. love is embarrassing

10. the grudge

11. pretty isn’t pretty

12. teenage dream