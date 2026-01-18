Olivia Dean продължава да доминира в класациите за албуми на Обединеното кралство

Победната серия на Olivia Dean продължава, като The Art of Loving навлиза в пета непоследователна седмица на първо място в официалната класация за албуми на Обединеното кралство от 16 януари.

Издаден през септември, вторият студиен албум на лондончанката се завърна на първо място на 2 януари, за да отбележи първия хит в класациите във Великобритания през 2026 г.

Албумът достигна първо място след издаването си и оттогава се връща на първо място периодично.

През февруари Dean ще присъства на първите си награди Grammy, където е номинирана в категорията за най-добър нов изпълнител редом с Lola Young, Leon Thomas, Sombr, Alex Warren и KATSEYE.