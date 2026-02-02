Olivia Dean с приз за най-добър нов изпълнител

Британската певица Olivia Dean потвърди статута си на една от най-големите звезди на попа, като спечели наградата Grammy за най-добър нов изпълнител в Лос Анджелис в неделя.

Dean привлече вниманието към себе си с романтични поп песни като „Man I Need“ и „So Easy (To Fall In Love)“, които станаха трансатлантически хитове миналата година.

Въпреки конкуренцията от страна на британката Lola Young и R&B изпълнителя Leon Thomas, тя се класира на върха, което я прави първата британка, спечелила наградата за най-добър нов изпълнител след Dua Lipa през 2019 г.

Звездата изпълни и жизнерадостна версия на своя хит Man I Need, който оглави британските класации, през седмицата, в която достигна номер две в американската класация Billboard Hot 100.

Златният ѝ грамофонен трофей я короняса като едно от най-големите нови имена в поп музиката, присъединявайки се към бивши носители на наградата за най-добър нов изпълнител като Amy Winehouse, Billie Eilish, Adele и Olivia Rodrigo.

Наградата ѝ беше връчена от миналогодишния носител Chappell Roan.

Моментът бележи кулминацията на бавно нарастващ успех, който започна с първия EP на Dean, OK Love You Bye, през 2019 г. Оттогава тя експериментира с множество жанрове и звуци, преди да се спре на меките, джаз тонове на втория си албум, The Art of Loving.