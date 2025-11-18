Oliver Tree издаде новия си албум „Love You Madly, Hate You Badly“

Публикувано на 29 Април 2026
Oliver Tree издаде новия си албум „Love You Madly, Hate You Badly“
Снимка: Орфей Мюзик

Артистът, продуцент и провокатор Oliver Tree представи четвъртия си студиен албум „Love You Madly, Hate You Badly“, който вече е наличен във всички стрийминг платформи.

Проектът включва 17 песни и е изцяло написан и продуциран от самия него. В него влизат познатите вече сингли „Superhero“, „Joyride“, „Flowers“, „Deep End“ и „All You Ever Wanted“, които показват различни посоки в звученето му, между алтернативен поп, електронна музика и хип-хоп.

Сред акцентите в албума е и новото парче „F*ck The Whole World“, което идва заедно с официално видео. Песента привлече внимание и след изпълнение на ремикс на „Coachella“ по време на сет на Subtronics на едноименния фестивал.

„Love You Madly, Hate You Badly“ е създаван в продължение на две години и е записван на различни места по света – от Африка до Азия, като тези преживявания се усещат в разнообразното звучене на албума.

Паралелно с музикалния проект се подготвя и документален филм, който ще покаже процеса по създаването му, включително записи, направени в Антарктида.

Албумът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music Group за България.

Снимка: Орфей Мюзик

