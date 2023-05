Очаква се билетите за Black Eyed Peas да влязат в продажба в сряда

Burgas BREEZE Fest е новото име в българския фестивален живот със силна заявка да се превърне в един от най-големите годишни морски фестивали у нас.

Още със своето първо издание Burgas BREEZE Fest успя да привлече култови имена от световния музикален бизнес и да превърне 22 юли в най-очакваната дата това лято!

Феновете на емблематичната американска хип-хоп и поп банда Black Eyed Peas вече са в очакване на първия концерт на групата не само за България, а изобщо за Югоизточна Европа! Очаква се засилен интерес и от съседни държави.

Някои от най-популярните лица на българската музикална сцена също ще вземат участие в едно от най-мащабните музикални събития това лято. Засега организаторите издават само името на група „Молец“, която ще излезе на сцената на фестивала непосредствено преди хедлайнерите Black Eyed Peas. За най-запалените почитатели на групата ще има и още много специални изненади, но всичко ще стане ясно във вечерта на 22 юли в Бургас.

Публиката ще има шанса да чуе както най-новите парчета на Black Eyed Peas, така и култовите им хитове, оглавяващи световните музикални класации, като: Pump It, Where Is the Love? и I Gotta Feeling. Предстоящият концерт обещава да събере стотици български и международни фенове и да бъде наелектризиращо изживяване с типичната смесица от хип-хоп и поп музиката на Black Eyed Peas.

Събитието на 22 юли 2023 г. се организира от емблематичните столични заведения Бар Петък и Club PM, обединили сили в BPM Events. Брандът работи в партньорство с утвърдени международни промоутъри, между които световно доказалият се български музикален продуцент B-OK. В екипа на организаторите влиза и основателят на Spirit of Burgas Иван Вълков.

BPM Events вече е член на сдружението на промоутърите в България – „Сцена Музика“, а концертът на Black Eyed Peas е едва първото от серия събития, които ще зарадват меломаните у нас.

Не пропускайте да изживеете Black Eyed Peas на живо това лято!

Очаква се билетите да влязат в продажба на 17.05.2023 г. от 12:00 часа. Билетите са ограничен брой. Поради големия интерес към събитието, може да се запишете Bilet.bg | Black Eyed Peas - Burgas BREEZE Fest и да получите e-mail при пускането на билети в продажба.