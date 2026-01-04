"Облачно бяло" е цветът на 2026 г.

Реномираният институтът „Пантон“ обяви, че бял цвят, дефиниран като „облачно бяло“, но също и като „танцуващ сред облаците“ или „облачен танцьор“, ще бъде цветът на 2026 г.

Традицията институтът да избира цвят на годината датира от 1999 г. Определеният за цвят на годината се използва после в облеклата, в дизайна, в развлекателната индустрия и дори в кулинарията.

„Белият нюанс, който сега се превръща в цвят на идната година, е покана към хората да поемат към нови пътища и да мислят по нов начин“, аргументира се Леатриче Айсман, изпълнителен директор на института „Пантон“.

За да изберат цвета на годината, те анализират актуалните културни, политически и стилови референции, определят цветовата гама и след това се фокусират върху точния нюанс, като обръщат специално внимание и на неговото име.

Името на цвета е от решаващо значение. „В момента, в който чуете име, описващо цвят, веднага си представяте образ“, допълни Пресман.

Източник: БТА