ОББ Мобайл посрещна своя едномилионен клиент

ОББ посрещна милионния клиент в своето мобилно приложение – ОББ Мобайл. То вече е основен дигитален канал за банкиране и все по-често се използва не само за финансови операции, но и за ежедневни услуги като плащане на битови сметки, местни данъци, електронни винетки и дори застраховки.

Приложението отчита сериозен ръст през последните години – над 95% от взаимодействията на клиентите с банката се случват именно дигитално. Средно всеки потребител влиза в ОББ Мобайл по 24 пъти месечно, а дигиталният асистент Кейт вече е провел милиони разговори с клиенти.

„Целта ни е клиентите да имат в телефона си сигурен, удобен и полезен инструмент, който да улеснява ежедневието им. Доверието на над 1 милион потребители показва, че стратегията ни е успешна“, коментира Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ.

Снимка: ОББ

По повод юбилея банката организира специален концерт с Любо Киров. На сцената бе поканена и клиент №1 000 000 – Лусия Бонова, която получи лична награда от ръководството на ОББ.