Новият сингъл на The Weeknd излиза в петък

The Weeknd пуска нов сингъл в петък, на 13 септември.

Парчето е озаглавено “Dancing in the Flames” и ще бъде пилотен сингъл от предстоящия нов албум на кандския изпълнител „Hurry Up Tomorrow“.

The Weeknd изпълни „Dancing in the Flames“ и още нови парчета на "Hurry Up Tomorrow" за първи път на специалното си шоу само за една вечер в Сао Пауло, Бразилия през уикенда. The Weeknd също така дебютира в сътрудничество с Playboi Carti и бразилската звезда Anitta.

"Hurry Up Tomorrow" е третата и последна част от най-новата трилогия "After Hours" и "Dawn FM" на The Weeknd.

Албумът, който все още няма дата на издаване, е допълнение към натоварената есен за изпълнителя. След концерта в Бразилия, следва събитието му „Halloween Horror Nights“ в Universal Studios, озаглавено „The Weeknd: Nightmare Trilogy“, ще се състои до 3 ноември.