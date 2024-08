Новият сингъл на Mary J. Blige вече е факт

Mary J. Blige издава чисто новия сингъл „Breathing“ с участието на Fabolous.

Сингълът на изпълнителката, продуцент, актриса и предприемач, деветкратна носителка на награда Grammy, двукратно номинирана за “Oscar” и носителка на награда “Emmy”, е издаден чрез собствения лейбъл на Blige – „Beautiful Life Productions“, в партньорство с 300 Entertainment, е продуциран от Shaun "S Dot" Thomas.

Песента е написана от Mary J. Blige, Fabolous, Jocelyn "Jozzy" Donald, PurpleKBeats и Jay Hawkins и съдържа семпли от "Kick In The Door" на The Notorious B.I.G и "I Put A Spell On You" на Screamin' Jay Hawkins. Blige допълнително черпи вдъхновение от версията на Nina Simone на „I Put a Spell on You“.

“Breathing”, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, е вторият сингъл на Blige след издаването на „Good Morning Gorgeous“ – нейният аплодиран от критиката 15-ти студиен албум, който получи шест номинации за „GRAMMY®“ на 65-тите награди Grammy, включително за „Албум на годината“ и „Най-добър R&B албум“.

Първият ѝ сингъл след излизането на албума – „Still Believe in Love“, беше издаден през октомври 2023 г. и прекара 7 седмици на #1 в класацията „Adult R&B Airplay Chart“ на „Billboard“. Това отбеляза нейния осми трак, оглавил класацията, поставяйки я на трето място сред жените изпълнителки с най-много #1 сингли в 30-годишната история на класацията.

„Breathing“ демонстрира несравнимите вокали и талантът за създаване на текстове на Blige. Парчето е за това, което тя е обещала, да бъде щастлива там, където е, и да се наслаждава на това. Blige отново доказва защо е обявена за „Кралицата на хип-хоп соула“.

ЗА MARY J. BLIGE

Легендарната изпълнителка, актриса, продуцент и предприемач, номинирана за „Oscar”, носителка на награди „GRAMMY®“ и „Emmy“ – Mary J. Blige, е символ на вдъхновение, трансформация и сила. С осем мултиплатинени албума, девет награди Grammy (37 номинации), награда “Emmy”, две номинации за “Oscar”, две номинации за “Златен глобус” и номинация за “SAG”, Blige се e утвърдиla като глобална суперзвезда. През октомври 2024 г. тя ще бъде въведена в Залата на славата на рокендрола.

Повлияна в ранна възраст от музиката на Aretha Franklin, Chaka Khan и Gladys Knight, Blige демонстрира собствения си ърбан стил - смесващ хип-хоп, соул и честни, откровени текстове - на преден план в дебютния си албум от 1992 г. – „What’s the 411?“. Изпълнителката продължи да предефинира R&B музиката и започна да създава уникална ниша за себе си с втория си албум – „My Life“, от 1994 г.

Всеки следващ албум, който издава, е като глава от автобиография, водеща до февруари 2022 г., когато Blige издава 15-тия си студиен албум – „Good Morning Gorgeous“, който оттогава ѝ е спечелил шест номинации за „Grammy“ през 2023 г., включително за албум и запис на годината. Издаването на албума доведе до историческо представяне на шоуто на полувремето на „Pepsi Super Bowl LVI“ на „SoFi Stadium“ в Ингълуд, Калифорния, заедно с Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg и Kendrick Lamar. Нейното изпълнение ѝ донесе награда „Emmy“ за 2022 г. в категорията “Outstanding Variety Special (Live)”.

След успеха на това изпълнение, Blige и Pepsi обявиха „Strength of a Woman Festival and Summit“ в партньорство с Live Nation Urban. Фестивалът се завърна за трета година миналия май в Ню Йорк.

Blige изпълни ролята на Florence Jackson в пробивния филм на „Netflix“ от 2017 г. – „Mudbound“, за който получи одобрението на критиците, включително две номинации за „Oscar” за „Най-добра поддържаща актриса“ и „Най-добра оригинална песен“. Тя стана първият човек, който някога е бил номиниран в категория актьорско майсторство и песен за един и същ филм. Наред с много други проекти, Blige в момента участва в „POWER BOOK II: GHOST на STARZ“ – четвъртият и последен сезон, чиято първа премиера беше на 7-ми юни, а втората половина на сезона ще се завърне от 6-ти септември. Blige написа първата си детска книжка с картинки – „Mary Can!“, която беше издадена на 28-ми март 2023 г.

Изпълнителката стартира продуцентската си компания „Blue Butterfly“ и подписа договор с „Lionsgate“. Тя също така подписа сделки с „BET“. Наскоро тя издаде „THE WINE DOWN“ – новаторска поредица без сценарий, водена от Blige, с „BET“. През 2021 г. Blige работи с режисьорката, носител на „Oscar“ – Vanessa Roth, и Amazon върху нейния документален филм „ Mary J. Blige's My Life“, който отбеляза 25-годишнината от издаването на прочутия ѝ албум „My Life“.