Новият сингъл на Coldplay вече е факт

Новият сингъл на Coldplay излезе.

Парчето "WE PRAY“ включва известната британска рапърка Little Simz, нигерийската афробийт суперзвезда Burna Boy, палестинско-чилийския R&B феномен Elyanna и оглавяващата класациите аржентинка TINI.

Сингълът, който направи своята премиера на живо в монументалния хедлайн сет на групата по време на Гластънбъри 2024,– вече е наличен за закупуване на EcoCD и рециклиран 12-инчов винил, включващи пет версии на парчето:

1. WE PRAY

2. WE PRAY (TINI Version)

3. WE PRAY (Elyanna Version)

4. WE PRAY (? Version)

5. WE PRAY (Live at Glastonbury 2024)

Версията с TINI ще бъде пусната в сайтове за стрийминг и изтегляне на 6-ти септември, а версията с Elyanna ще бъде налична от 20-ти септември. Изпълнението от Гластънбъри е ексклузивно за физическите формати.

"WE PRAY“ е втората песен, която ще бъде издадена от предстоящия нов албум на групата – „Moon Music“, който излиза на 4-ти октомври 2024 г.

Албумът ще постави нови стандарти за устойчивост, като всяка плоча е направена от 100% рециклирани пластмасови бутилки (девет бутилки за копие). Предлага се за предварителна поръчка сега на EcoCD, EcoRecord LP и дигитално.

Новата песен е продължение на двойно номинирания през юни за VMA на MTV сингъл „feelslikeimfallinginlove“, който оглави класациите на iTunes в цял свят и достигна номер 1 както в еърплей класацията на Обединеното кралство, така и в Official Big Top 40.

Световното турне „Music Of The Spheres World Tour“ на Coldplay, което стартира през март 2022 г., с повече от 10 милиона продадени билета, в момента минава през “Ernst Happel Stadion“ във Виена. През юни групата разкри, че турнето досега е произвело 59% по-малко въглеродни емисии от предишното им стадионно турне през 2016/17 г., надхвърляйки първоначалната им цел от 50%. Те също така разкриха, че вече са засадени 9 милиона дървета (с още един милион, които ще бъдат засадени преди края на годината).