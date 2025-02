Новият албум на The Weeknd вече е факт

The Weeknd завършва една от най-въздействащите музикални трилогии в съвременната поп култура с новия си албум Hurry Up Tomorrow.

Включващ 20 нови парчета, както и хитовете "Timeless" и “Sao Paulo”, проектът е творческа кулминация за най-слушания изпълнител в света.

„Самото нещо, което някога ме правеше непобедим, ме провали на световната сцена,“ споделя той, разкривайки своите най-лични вътрешни конфликти и чувства. След колекциите After Hours (2020) и Dawn FM (2022), Hurry Up Tomorrow е както върхов момент, така и отправна точка за нещо ново. Това не е просто запис, а изявление - отражение на неуморния стремеж на The Weeknd към съвършенство и желанието му да разширява своите артистичните граници.

Приходите от песента „Take Me Back To LA“ ще бъдат дарени на LA Regional Food Bank, която предоставя спешна хранителна помощ на пряко засегнатите от горските пожари в Лос Анджелис. Първоначално планиран за издаване на 24 януари, Hurry Up Tomorrow бе отложен поради опустошителните последици от пожарите в Палисейдс и Итън.

Новият музикален проект следва рекордната 2024 г., през която The Weeknd стана първият изпълнител в историята с 27 песни с над 1 милиард стрийма в Spotify. В партньорство с музикалната платформа, артистът обяви и „Pop Up Experience“, който ще се проведе от петък, 31 януари, до неделя, 2 февруари, в Ню Йорк. Изживяването е експериментална арт инсталация, която ще пренесе феновете на пътешествие през съзнанието на The Weeknd в последния му акт от тази трилогия.

The Weeknd анонсира албума със специален концерт на стадиона Estádio Morumbi в Сао Пауло. Изпълнението, излъчвано единствено в YouTube, привлече милиони зрители по света и включваше изяви на Playboi Carti и Anitta. Разпродаденото събитие влиза в тренд в 25 държави, което допълнително затвърждава статута на The Weeknd като глобална музикална икона. „Timeless“, силно очаквана от феновете, дебютира в Топ 3 на Billboard's Hot 100. По-късно през 2025г. The Weeknd ще се снима заедно с Jenna Ortega и Barry Keoghan в игрален филм, вдъхновен от Hurry Up Tomorrow. Сценарист и режисьор на психологическия трилър е Trey Edward Schults, а премиерата му ще бъде на 16 май 2025 г., ексклузивно в кината.

Новият студиен албум на The Weeknd излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Анимато Мюзик и Universal Music Group. Може да закупите Hurry Up Tomorrow на CD и винил в онлайн магазина на MusicMall.bg



Hurry Up Tomorrow Траклист:

1. Wake Me Up

2. Cry For Me

3. I Can’t Fucking Sing

4. São Paulo

5. Until We’re Skin & Bones

6. Baptized In Fear

7. Open Hearts

8. Opening Night

9. Reflections Laughing

10. Enjoy The Show

11. Given Up On Me

12. I Can’t Wait To Get There

13. Timeless

14. Niagara Falls

15. Take Me Back To LA

16. Big Sleep

17. Give Me Mercy

18. Drive

19. The Abyss

20. Red Terror

21. Without a Warning

22. Hurry Up Tomorrow