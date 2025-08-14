Новият албум на Taylor Swift излиза през октомври

След като преди дни Taylor Swift сподели, че ще издаде 12-ти студиен албум скоро, сега тя сподели и датата, на която това ще се случи.

Разкривайки, че е създала всичките 12 песни от проекта, докато е била на световното си турне Eras, 14-кратната носителка на Grammy каза, че за проекта си сътрудничи единствено с продуцентите Max Martin и Shellback.

Taylor сподели, че всичките 12 песни са „хитове“ – подобни на предишни парчета, които е правила с шведските поп пионери, като „Shake It Off“ и „Blank Space“ – и че те описват подробно какво се е случвало зад кулисите на нейния вътрешен живот по време на това турне“.

Обяснявайки значението зад обложката на албума, която изобразява Суифт, плуваща във вода, тя каза: „Денят ми завършва във вана, обикновено не в бляскава рокля... Исках да подчертая всички аспекти на усещането от турнето. Суифт обясни, че целта на албума е била „мелодии, които са толкова заразителни, че почти се ядосваш на тях“, а също и текстове, които „са толкова живи, отчетливи, фокусирани и напълно целенасочени“.

The Life of a Showgirl ще излезе на 3 октомври.