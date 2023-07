Новият албум на Post Malone вече е факт

Чакането за феновете на Post Malone вече свърши.

Днес изпълнителят подари на света своя 5-ти студиен албум, озаглавен Austin – истинското име на канадската звезда.

Номинираният за Grammy изпълнител обяви премиерата му още през май, по-малко от година след като представи проекта Twelve Carat Toothache.

Певецът, наскоро получил отличието Hal David Starlight Award, си партнира със звезден екип от автори и продуценти като Billy Walsh, Andrew Watt, Lou Bell и Max Martin.

В началото на кариерата си Post изрази любовта си към рока и своето противоречиво отношение към меланхоличния хип-хоп, който го направи известен. В петата му колекция Austin, повлияна от алтернативния рок от 80-те и 90-те години, ключов инструмент и част от всяко едно парче е китарата. Това е по-откровено издание, с честността и уязвимостта на рок музиката, който Malone дълго време е криел в себе си.

Една от новите песни от Austin, "Something Real", е избрана за химн на ESPN за предстоящия сезон на колежанския футбол, който започва на 31-ви август. Новият трак ще бъде включен в програмите на ESPN, рекламите и мачовете през целия сезон. Post пусна и официалното изпълнение на живо на "Green Thumb", което следва видеото към "Overdrive".

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

Миналата седмица Malone изненада феновете си с парти за премиерата на Austin на сцената на TSX Entertainment на Times Square. Malone изпя любимите парчета "Circles" и "Sunflower", както и "Overdrive", "Enough is Enough" и "Chemical" от новия запис, преди да завърши концерта с "Congratulations". В момента Posty е в средата на турнето си в Северна Америка "If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying", което се провежда в 26 държави с финален концерт на 19-ти август в амфитеатъра Glen Helen в San Bernardino.

По-рано тази година песента на Post "Sunflower" (със Swae Lee) достигна 18x платинен статус, превръщайки се в "сингъла с най-висок платинен сертификат на всички времена". Освен това Malone счупи рекорда за "най-много диамантени сингли от Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка (RIAA)" с парчетата "White Iverson", "Congratulations (feat. Quavo)", "I Fall Apart", "Rockstar (feat. 21 Savage)", "Psycho (feat. Ty Dolla $ign)", "Better Now", "Sunflower (със Swae Lee)" и "Circles".

Траклист:

1. Don’t Understand

2. Something Real

3. Chemical

4. Novacandy

5. Mourning

6. Too Cool To Die

7. Sign Me Up

8. Socialite

9. Overdrive

10. Speedometer

11. Hold My Breath

12. Enough Is Enough

13. Texas Tea

14. Buyer Beware

15. Landmine

16. Green Thumb

17. Laugh It Off