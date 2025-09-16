Новият албум на Ed Sheeran вече е факт

Ed Sheeran издаде нов албум.

Епичният нов сингъл на Ed Sheeran „Camera“ — копродуциран от ILYA (Ariana Grande, Camila Cabello), Andrew Watt (Post Malone) и Louis Bell (Justin Bieber) — затвърждава майсторството на Sheeran в баладичното и лиричното му майсторство.

Вдъхновен от съпругата му Cherry, песента излъчва благоговение и служи като празник на дълбоката връзка. Режисиран от дългогодишния му сътрудник Emil Nava, официалният музикален видеоклип — с участието на Sheeran и Phoebe Dynevor от „Bridgerton“— изобразява ранните етапи на една романтична връзка.

Заснет изцяло на iPhone от гледна точка на героите, видеото изобразява суровата спонтанност и тръпката на новата любов, докато те изследват живописния стар град на Хърватия, карат мотопед, посещават нощни барове и дори споделят сцената на едно от стадионните шоута на Sheeran.

Ed Sheeran издава новия си албум „Play“, след като затваря главата от поредицата си „Mathematics“, Sheeran смело навлиза в нов етап в 2025 г. Като артист, който непрекъснато се развива, „Play“ открива Sheeran да изследва нови музикални хоризонти, чрез сътрудничество с продуценти и музиканти от цял свят, както и да се гмурка по-дълбоко във вечните звуци и теми, които са го направили един от най-обичаните поп изпълнители в света. Вдъхновен отчасти от контакта си с индийската и персийската музикална култура – и техните изненадващи връзки с ирландската фолклорна традиция, с която е израснал чрез споделени музикални гами, ритми и мелодии – той е изследвал музикалния език без граници, който е придал на албума свеж, отличителен оттенък. На по-позната земя Sheeran ни напомня защо остава един от най-влиятелните певци и автори на песни на своето поколение, като представя серия от парчета, които говорят за неговата искрена баладичност. Резултатът е колекция, която е между познатото и новото, създавайки вълнуващ, смел, поп звук, който се усеща трансформиращ.

Албумът „Play“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.