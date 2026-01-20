На живо
Нов български университет дава старт на третото издание на „New University Talent“

Конкурсът за нова авторска песен подкрепя млади музиканти таланти и поставя фокус върху човешкото творчество в ерата на изкуствения интелект

Публикувано на 22 Януари 2026
Нов български университет обявява началото на третото издание на конкурса за нова авторска песен „New University Talent“.

Конкурсът подкрепя младите български таланти и насърчава създаването на оригинална авторска музика, като осигурява награди с реална професионална стойност. Сред тях са заснемане на музикален видеоклип и дигитално разпространение на песента победител,  възможност за звукозапис в професионално студио на НБУ,  участие в заключителен галаконцерт, както и излъчване на песните на финалистите в ефира на радио N-JOY. Инициативата подкрепя оригиналното музикално творчество и обучението по музика в България.

В конкурса „New University Talent“ могат да участват автори и изпълнители на възраст между 15 и 35 години с нова, неизлъчвана и непубликувана авторска песен на български език. Допуска се кандидатстване с демозапис, без ограничения за жанр или музикален стил. Песните ще бъдат оценявани от професионално жури, включващо утвърдени представители на българската музикална сцена и преподаватели от НБУ. Публиката също ще има възможност да участва в избора, като гласува за своята предпочитана песен.

Крайният срок за регистрация и подаване на песни за участие е 31 март 2026 г., чрез официалната страница на конкурса.

Изкуственият интелект в музиката – технологичен инструмент, а не автор

82% от младите смятат, че песен, създадена с ИИ, не бива да печели музикален конкурс

В контекста на засиления обществен дебат за ролята на изкуствения интелект в творческите индустрии, екипът на конкурса проведе допитване до младите хора в България през декември 2025 г. Резултатите показват отчетлив скептицизъм към използването на ИИ в музикалното творчество – средната оценка за приемането му е едва 38 от 100, а 82%  от анкетираните смятат, че песен, създадена с помощта на ИИ, не бива да печели музикален конкурс. Въпреки това близо половината от участниците признават, че използват ИИ като помощен инструмент в творческия процес, но категорично отхвърлят идеята той да замени човешкото авторство. Данните ясно сочат, че за младите музиканти емоцията, автентичността и личната история остават в основата на музиката. (вж цялата анкета тук: https://talent.nbu.bg/files/upizi/konkurs-nova-pesen/nbu_ai_music_report.html).

Подобни нагласи се наблюдават и на международно ниво. Проучване на стрийминг платформата Deezer и изследователска агенция Ipsos, проведено сред 9 000 души в осем държави показва, че 97% от слушателите не могат да различат музика, създадена от ИИ, от човешка композиция. Над 80% от анкетираните настояват генерираните от изкуствен интелект песни да бъдат ясно обозначавани, а повече от половината не одобряват участието им в официални музикални класации наравно с човешкото творчество. Данните потвърждават глобалната тенденция: дори когато технологиите достигат високо качество, обществото продължава да поставя човешката автентичност, прозрачността и авторството в центъра на музикалните конкурси и културните събития (Deezer and Ipsos study: AI fools 97% of listeners).

В този контекст „New University Talent“ допуска използването на изкуствен интелект единствено като помощен инструмент, но не и като автор на песните, участващи в конкурса. Организаторите насърчават обществения разговор за границите, отговорностите и мястото на новите технологии в музикалното творчество, без да се подценява човешкото авторство.

Партньори на конкурса са радио N-JOY и музикалните компании Muze Music и Форте Мюзик. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“ към Столична община.

Повече информация за конкурса е достъпна на: https://talent.nbu.bg/, както и в официалните профили на New University Talent във Facebook, YouTube, Instagram и TikTok.

