Nora Fatehi обедини сили със Shenseea за нова песен

Nora Fatehi представя песен, готова за дансинга.

Сингълът „What Do I Know (Just A Girl)“ е с участието на ямайската певица Shenseea.

Заедно с песента, дуото обединява сили за съпътстващо видео, режисирано от Arrad (Cardi B, Anitta, Missy Elliott), което e танц между игривостта на елитния джентълмен и бомбастичния блясък в стил Marilyn Monroe.

Написана от номинирания за Grammy хитмейкър Justin Tranter, песента съчетава остроумен текст с неустоим ритъм, който перфектно подчертава силните страни на Nora, като изпълнителка. Парчето е и първото издание на 5 Junction Records на Anjula Acharia съвместно с Warner Records.

За новата песен Nora каза: „Толкова съм развълнувана най-накрая да споделя „What Do I Know (Just A Girl)“ със света! Тази песен бележи началото на моята поп ера, а потапянето в този нов звук беше едно вдъхновяващо пътешествие. Shenseea и аз вложихме сърцата си във всяка част от нея - от записването на вокалите до перфектното усъвършенстване на хореографията за музикалния видеоклип. Не бих могла да бъда по-горда с това, което създадохме заедно!“ Shenseea добави: „Беше страхотно да се направи тази песен и видео! Наистина можеш да усетиш колко забавно ни беше да вдъхнем живот на това парче. Работата с Nora беше истинско удоволствие и знам, че нашите фенове ще го харесат!“

Nora и Shenseea ще направят своя телевизионен дебют в САЩ на 19 ноември, когато дуото ще изпълни новата си песен в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“.

Nora се катапултира на световната сцена като боливудска звезда, демонстрирайки своите танцови, певчески и актьорски умения в над дузина големи филми. Родена в Торонто от марокански родители, преди да се премести в Индия, Нора е готова да достигне още по-големи висоти с уникалния си звук, който съчетава международното ѝ възпитание с универсалната поп чувствителност.

Най-новото ѝ издание, „Snake“ с участието на Jason Derulo, се превърна в незабавен хит, като спечели близо 200 милиона гледания на различни платформи само за 3 месеца. Парчето влезе в класациите в над 20 държави, демонстрирайки широката популярност на Nora.

От първия ред на Седмицата на модата в Париж до корицата на Billboard, който я описа като „опорна фигура на Боливуд и тройна заплаха в поп музиката“, харизмата и отличителният стил на Nora я превърнаха в международна сила. Към днешна дата тя е натрупала над 5 милиарда гледания в YouTube, над 1,2 милиарда стриймвания на музика по целия свят и е изнасяла представления на някои от най-големите сцени в света.

Сингълът „What Do I Know (Just A Girl)“ вече излезе чрез 5 Junction Records/Warner Records/Орфей Мюзик.