Noga Erez се завръща с нов сингъл

Алт-поп бунтарката Noga Erez се завръща с блестящия си нов сингъл.

Тракът, озаглавен “Quiet”, е написан и продуциран съвместно с партньора ѝ Rousso ексклузивно за предстоящия екшън трилър на Netflix – „Heart of Stone“, режисиран от Tom Harper и с участието на Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Paul Ready и Jing Lusi.

Песента, която е включена в надписите на филма, вече е налична чрез Neon Gold/Atlantic/Орфей Мюзик. В допълнение, издадената по-рано песен на Erez – „End of the Road“, е включена в първата сцена от филма. Премиерата на „Heart of Stone“ по Netflix е на 11-ти август.



“Quiet” е първата нова музика от Noga Erez след хит сингъла от миналата година – “Nails”, събрал над 6 милиона глобални стриймвания и над 1,1 милиона гледания на видеоклипа до момента. Написано съвместно с Rousso и продуцирано от него, дръзкото парче беше последвано от ексклузивен ремикс с участието на четирикратната носителка на награда Grammy, суперзвездата Missy Elliott – „Nails (Feat. Missy Elliott)“, събрала 3 милиона стриймвания в цял свят и одобрението на издания като Consequence of Sound, което го обяви за „забележителна нова версия“.



Хвалена за зашеметяващите си изпълнения на живо, Erez в момента пътува из Европа за серия от дългоочаквани фестивални участия през лятото. Миналата година Erez имаше изпълнения в цяла Северна Америка, включително разпродадени хедлайн шоута на легендарни места като Bowery Ballroom в Ню Йорк и Лос Анджелис, El Rey Theater в Калифорния и два незабравими концерта като специален гост на Florence and the Machine в световноизвестната зала Madison Square Garden в Ню Йорк.



В момента изпълнителката усилено работи по нейния дългоочакван трети албум. Erez и Rousso за първи път обединиха сили в „Off The Radar“ от 2017 г., печелейки световно признание и бързо нарастваща международна фен база. „Kids“ от 2021 г. демонстрира естествена еволюция и още по-голям успех, събирайки над 10 милиона стриймвания само в САЩ, както и редица известни фенове, включително Gal Gadot, Britney Spears, Marion Cotillard, Katy Perry, Hayley Williams, Dove Cameron, Robbie Williams, Sofi Tukker, Meghan Trainor, Billie Eilish и Finneas, последният от които го нарече „един от най-добрите албуми, които някога съм чувал“.



Избрана за една от изгряващите звезди, които да се присъединят към глобалната програма за развитие на артисти на YouTube Music – Foundry, Erez отбеляза вълнуващия „Kids" с драматични изпълнения на живо в шоутата на Jimmy Kimmel, Kelly Clarkson и други. В допълнение, албумът роди редица новаторски песни, включени в широка гама от филми, телевизия и промоционални кампании.

Вълнуващи както на живо, така и в студиото, Erez и Rousso допринасят със своя амбициозен поп подход за изпълнения в цял свят, от разпродадени хедлайн концерти (включително разпродадено шоу в родния град в легендарната Menora Arena, Тел Авив) до завладяващи фестивални сетове на Bonnaroo, Primavera Sound, Austin City Limits, Outside Lands и Lollapalooza. Сега, с излизането на “Quiet” и обещанието за още нова музика, Noga Erez е готова да продължава да затвърждава своето уникално място сред иновативните и страхотни алтернативни поп изпълнители на своята ера.



За Heart Of Stone:

Rachel Stone (Gal Gadot) изглежда неопитен техник в елитен отдел на MI6, ръководен от главен агент Parker (Jamie Dornan). Това, което нейният екип от MI6 не знае, е, че Stone всъщност работи за Хартата - тайна мироопазваща организация, неизвестна дори за други шпиони, която използва напреднали технологии за неутрализиране на глобални заплахи.

Снимка: Jimmy Fontaine

Rachel е обучена да бъде съвършеният професионалист: феноменален полеви агент, който се придържа към мисията, следва правилата и не се доверява на никого. Когато една рутинна мисия е провалена от мистериозния хакер Keya Dhawan (Alia Bhatt), двата живота на Rachel се сблъскват. Докато се стреми да защитава Хартата и да успее въпреки всичко, нейната човечност може да се окаже най-големият ѝ актив.