Noa Kirel се завръща с нов сингъл

Глобалната поп сензация Noa Kirel се завръща с новия си сингъл.

Продуциран и написан от Monsters & Strangerz (Katy Perry, Camila Cabello, Rihanna) съвместно с Michael Pollack (Justin Bieber, Lizzo) и Casey Smith (Olivia Rodrigo, Jonas Brothers), мрачният, но вдъхновяващ поп химн „Gone“ разказва за освобождаването на Noa от токсична връзка.

„Вълнувам се да споделя песен, с която се надявам да докосна много хора, преживели токсични връзки“, сподели Noa. „Това ме кара да се чувствам вдъхновена и се надявам да помогне на хората да открият пътя към своята независимост и свобода. Край на токсичните връзки и негативната енергия през 2023 г.!“

Kirel, която наскоро спечели рекордна шеста поредна награда на MTV EMA за Най-добро израелско изпълнение и ще представлява родната си страна в тазгодишния конкурс за песен Евровизия в Ливърпул, Англия, направи своя англоезичен дебют с аплодирания сингъл от 2021 г. „Please Don’t Suck“, написан съвместно с Noa и продуциран от мултиплатинения продуцентски дует The Monarch (Justin Bieber, Kelly Clarkson). Впечатляващият официален видеоклип, режисиран от Jake Wilson (Cher, Lizzo), с хореография на легендарния Sean Bankhead (Beyoncé, Britney Spears, Miley Cyrus), събра над 26 милиона гледания в YouTube. Звездата получи похвали от издания като Variety, Flaunt, E! News, UPROXX, Ones To Watch и други.

Сингълът „Gone“, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, следва други англоезични издания, включително хипнотичната „Thought About That“, която пристигна заедно с блестящо, вдъхновено от научната фантастика видео, както и завладяващата „Bad Little Thing“, която Noa изпълни на живо, откривайки 70-тото издание на Мис Вселена, за първи път излъчено на живо по FOX от Ейлат, Израел. С наелектризиращи изпълнения на живо, Noa е пяла на безброй сцени в цял свят, като скорошните акценти включват разпродадено хедлайн стадионно шоу в парка Hayarkon в Тел Авив и впечатляващи сетове на Pride фестивали в Ню Йорк и Маями.

Откакто направи англоезичния си дебют, Noa се появи на кориците на Galore, VULKAN Mag и Photobook Magazine, като същевременно получи похвали от PAPER, People Magazine, които я включиха в списъка си Talented Emerging Artists Making Their Mark in 2022, както и Rolling Stone, които представиха първата ѝ испаноезична колаборация – „Dale Promo”, с Metro The Savage.

За Noa Kirel:

Като зашеметяваща вокалистка, изкусен автор на песни, динамична танцьорка и забележителна актриса, израелската поп суперзвезда представя различен вид история за популярната музика и култура. Обявена от The Hollywood Reporter за „най-голямата поп звезда на Израел“, тя се превръща във влиятелна и вдъхновяваща сила. Израснала в предградие на Тел Авив, Noa е родена с един бъбрек и развива воля за издръжливост в ранна възраст. Тя е привлечена от танците едва на тригодишна възраст, посещава уроци и изучава този вид изкуството. Скоро започва да пише своя собствена музика, вдъхновена от талантливи звезди като Beyoncé и Jennifer Lopez. Когато е 14-годишна, тя представя дебютния си сингъл “Medabrim” (“Talking”) и се превръща във феномен в Израел с хитове на иврит, включително оглавилите класациите “Million Dollar”, “Pouch,” “BLING BLING” и други. През 2018 г. изключителният ѝ успех ѝ печели място в журито на Israel’s Got Talent, превръщайки се в най-младия съдия в шоуто в цял свят. До 2020 г. Noa сключва глобална сделка с Atlantic Records и си спечелва участие в игрален филм, продуциран от Picturestart.