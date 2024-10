NLE Choppa издаде нов албум

NLE Choppa официално превзема света.

След като дефилира на подиума за Off-White на Седмицата на модата в Ню Йорк и сe появи на корицата на списание „PAPER“, 21-годишната рап сензация затвърждава позицията си на неоспорим крал в жанра с последния си проект – „SLUT SZN“.

Това не е просто поредното издание – „SLUT SZN“ е изявление. С две неиздавани песни – „Gang Baby“ и „Go“, заедно с хитове на NLE Choppa като „SLUT ME OUT 3“, тази колекция от 8 песни е най-горещото нещо от Memphis BBQ насам. Видеото към "Gang Baby" e режисирано от Ben Marc.

И както самият Choppa казва, той е „по-як от Michael Jackson“. Да, правилно чухте. Хлапето разполага с необходимото, за да подкрепи твърдението, с 24 сертифицирани от RIAA мултиплатинени, платинени и златни записи. Режисьор и главен герой на автобиографията си, предстоящият му късометражен филм „NLE Choppa Presents: The Wash“ преразглежда комедийната енергия на култовата класика на Snoop Dogg и Dr. Dre, добавяйки модерен привкус. Краткият филм е с участието на най-горещите рап звезди и комедианти, включително Relly B, Lou Ratchet, TraRags и други. Той излepe на 4-ти октомври в канала на Choppa в YouTube.

Но Choppa не просто разбива класациите – той предефинира значението на това да си рап икона. Със своя собствен лейбъл – NLE Entertainment, и нарастващо присъствие в модата, телевизията и киното, той предприема значими стъпки навсякъде. Choppa е изгряващ актьор (гледайте го в „Black Heat“ и „Grown-ish“), предприемач и агент на промяната, който използва популярността си, за да подкрепя ЛГБТИ+ общността и да насърчава децата да четат.

„SLUT SZN“ носи настроение. От наелектризиращата енергия на двуезичното парче „Catalina“ (с участието на Yaisel LM) до изпълнения с харизма „Gang Baby“, най-новото издание на Choppa е майсторски клас по заразителни мелодии, остроумна игра на думи и стабилна увереност. Феновете вече се вълнуват за “SLUT ME OUT 3”, с неговата изключителна поп продукция и готов за клубовете ритъм. Той следва оглавяващия класациите успех на “SLUT ME OUT 2” и неговия изненадващ ремикс, звучния “COUNTRY ME OUT” – и защо не? Choppa може всичко. От сътрудничеството с Diljit Dosanjh за международния хит „Muhammad Ali“ до събирането на над 160 милиона стриймвания в световен мащаб за последното му издание, Choppa е на върха.

Слушайте „SLUT SZN“ чрез NLE Entertainment/Warner Records/Орфей Мюзик.

Траклист:

1. Gang Baby

2. SLUT ME OUT 2

3. SLUT ME OUT 3

4. Go

5. Or What

6. SLUT ME OUT 2 (COUNTRY ME OUT)

7. Stickin And Movin

8. Catalina



21-годишният NLE Choppa вече направи впечатление в рап индустрията, събирайки над 8,5 милиарда стриймвания и печелейки 24 плакета, сертифицирани от RIAA, включително множество платинени и златни сингли. Само на 16 години той стартира партньорство между неговата собствена NLE Entertainment и Warner Records, създавайки поредица от платинено сертифицирани хитове. NLE Choppa постоянно използва своята популярност, за да направи положителна промяна. Неговото NLE Reading Challenge насърчи рискови ученици от Мемфис да прочетат 40 милиона думи, което му спечели наградата „Charter School Centers Changemaker Charter“ на Тенеси. Той участва в GRAMMY in the Schools и организира мирния протест „Skate for Tyre“ по улиците на Мемфис в началото на 2023 г. Изпълнителят също така дари модерно баскетболно игрище на Raleigh Community Center със звездната баскетболистка Nancy Lieberman. Освен това веганският начин на живот на Choppa също оказва положително влияние върху общността. Камионът му с храна „This Can’t Be Vegan Food“ предоставя здравословна храна в неговия квартал.

След собственото си духовно пробуждане, NLE Choppa постави акцент върху умственото, физическото и духовното здраве, възприемайки веганството, медитацията и молитвата. Той продължава смирено да търси и споделя просветление чрез своето изкуство като основа за осъществяване на трайна промяна.