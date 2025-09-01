Нина Николина с нов сингъл, албум и концерт-премиера

Нина Николина започва ударно есенния сезон с анонс на три сериозни проекта: нов сингъл, албум и концерт-премиера на албума.

На 1 септември е премиерата на пилотния сингъл „Огледало“ от предстоящия албум „Global Pop“.

Клипът е заснет на Белоградчишките скали. На фона на природния феномен, Нина Николина впечатлява с изящна арт визия и грация.

Специално за снимките на клипа, впечатлен от песента и артистизма на Нина Николина, известният дизайнер Наим Кан предостави уникалната рокля от колекцията си. Наим Кан работи с имена от световния елит, между които Мишел Обама, Бионсе, Ан Хатауей и др.

Творческият двигател на видеото е Александър Моллов, режисьор, оператор и монтаж.

От октомври, във всички дигитални платформи ще е факт 13-ият албум на Нина Николина „Global Pop“ и вторият сингъл, с вече заснето видео „Страх от високо“.

Албумът включва пет нови песни, създадени от творческия тандем, дал живот на хита на десетилетието „Ти“: композиторът Магомед Алиев – Мага и Гергана Турийска – текст. Те отново обединяват сили и талант, заедно с Нина Николина, за да създадат вълнуваща нова музика, в която модерният поп звук се преплита с глобални музикални влияния.

Освен новите песни, в албума ще намерят място и най-обичаните поп сингли на Нина Николина –„ТИ“, „Не мога“, „Нека вали“ и „Със затворени очи“, които ще бъдат представени със специално аранжирани концертни версии, подготвени специално за концерт-премиерата.

„Global Pop“, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ е проект с дълбока емоционална сила, модерен звук и ясно послание – музиката е универсален език, който свързва светове, култури и сърца.

Премиерните концерти на албума „Global Pop“, съвместно с формацията на Нина Николина стартират на: Пловдив 01.10.2025 Bee bop cafe, 02.10.2025 Бургас НХК, зала “Тончо Русев”, 03.10.2025 Sоfia Live Club

Заповядайте на едно изключително музикално събитие!

Билети: в ЕVENTIM и на място в деня на концертите

Нина Николина „Огледало“

Музика и аранжимент: Магомед Алиев-Мага

Текст: Гергана Турийска

Продуцент: Игор Марковски