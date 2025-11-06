Нина Николина издаде втори сингъл от новия си албум

Факт е вторият сингъл „Страх от високо“ на Нина Николина от 13-ия и албум Global Pop.

Режисьор и оператор на видеоклипа е Петър Димов-Българевеца.

Режисьорът “праща“ Нина Николина през емоционалния текст на песента на „път“, в удивителните местности на Странджа, близо до с. Фазаново.



Същата локация бе избрана и за снимките на копродукцията на Белгия, Холандия и България - „Белгийският крал“, получил световно признание - кинодебют на Нина Николина, в ролята на българската фолклорна певица Ана.

Нина Николина изпраща година с: нов албум, много концерти на български и световни сцени, на 18 май, Нина Николина откри с акапелно изпълнение на „Излел е Дельо хайдутин“ Националния ден на България на Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, Япония

Албумът Global Pop с 10 трака, включва пет нови песни, създадени от творческия тандем, дал живот на хита на десетилетието „Ти“: композиторът Магомед Алиев – Мага и Гергана Турийска –текст. Те отново обединяват сили и талант, заедно с Нина Николина, за да създадат вълнуваща нова музика, в която модерният поп звук се преплита с глобални музикални влияния.

През септември, излезе пилотният сингъл „Огледало“.

Албумът Global Pop, наличен във всички дигитални платформи.