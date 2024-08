Никола Константинов гостува на радио N-JOY

Никола Константинов беше на гости на шоуто "Над нещата" с VenZy.

Ако се чудите колко най-дълго е пял на концерт или събитие и колко важна е предварителната подготовката за един изпълнител, какво лично преживяване го вдъхновява да създаде песента “Plot Twist” и помогнало ли му е лично на него това, че е излял емоцията от преживяното в песента?

То отговорите на тези въпроси ще намерите в интервюто в аудиофайла на страницата.

Там също ще открехнем завесета на това дали е хубаво ли е да си твърде емоционален в музиката и в пеенето?

С кого е създал “Plot Twist”? Обмисля ли да направи видеоклип към песента? Както и кое е това нещо, което само музиката може да му даде?