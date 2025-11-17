NIKOL представя най-новия си сингъл "Whatever You Choose" - енергичен и откровен трак, който носи послание за увереност, самоуважение и непреклонност пред трудностите.

Песента съчетава сурова образност, динамичен ритъм и силен характер, превръщайки се в химн за всеки, който преминава през своите „кални" моменти и продължава напред.

"Whatever You Choose" е песен с модерна поп енергия и силно вокално присъствие. Текстът е директен, смел и мотивиращ - отражение на новата артистична посока на NIKOL, която се стреми към по-дълбоко и емоционално изразяване.

Харесваме енергията и посоката, в която NIKOL тръгва, и вярваме, че ѝ стои изключително добре. Тя прави точно това, което умее най-много - да провокира, да вдъхновява и да зарежда с емоция.

Автори: Christina Kerschner, Aljundi Rosemary-Hanifeh. Музика: Christina Kerschner, Aljundi Rosemary-Hanifeh, Ivan Zbaraskyi, Luca Lovisetto, Terinte Andrew-Heydon.

"Whatever You Choose" излезе на 14.11 в официалния YouTube канал на NIKOL. Издава се от MUZE Music.