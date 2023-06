След разкриването на иновативния и осеян със звездни изпълнители BARBIE THE ALBUM и първите му три сингъла, глобалните мегазвезди Nicki Minaj и Ice Spice се събраха отново, за да превземат „Barbie World“ с незабавната си емблематична трансформация на легендарната песен на Aqua „Barbie Girl“, вън сега.

За първи път тийзвана миналия месец в края на глобалния трейлър на „Barbie“, който вече достигна над 33 милиона гледания и достигна номер 1 в трендинга на YouTube, новината за сътрудничеството на суперзвездите беше допълнително подхранвана от сензационната съвместна публикация в Instagram и допълнителни тийзъри, които бързо натрупаха над 1 милиарда гледания.

BARBIE THE ALBUM е официалният музикален спътник на дългоочаквания филм за лятно събитие „Barbie“, с участието на Margot Robbie и Ryan Gosling като Barbie и Ken и разпространяван от Warner Bros. Pictures. Достъпен за предварителна поръчка, саундтракът пристига в магазините и при всички онлайн търговци в петък, 21 юли, заедно с премиерата на филма по кината.

“Barbie World” който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, беше предшестван от завладяващата песен на базираната в Обединеното кралство изпълнителка и продуцент PinkPantheress - “Angel”, както и от енергичния химн на глобалната звукозаписна изпълнителка KAROL G – „WATATI (ft. Aldo Ranks)“ и наелектризиращия водещ сингъл „Dance The Night“ на глобалната суперзвезда, носител на 3 награди GRAMMY – Dua Lipa, която също така има специално участие във филма. След излизането си „Angel“ получи похвала от THE NEW YORK TIMES за своята „мечтателна мелодия“, а ELLE го нарече „неочакван парти химн“. “WATATI” също веднага беше посрещнат с одобрение от критиката.

ROLLING STONE го нарекоха “регетон парти” и HOLA! заявявайки, че това е „вълнуващо допълнение, готово да бъде хит“. Високоенергийният химн е допълнен с официално видео, режисирано от Mike Ho и с участието на самата KAROL, докато тя навлиза в действителния “World of Barbie”, заснет в Лос Анджелис – гледайте ТУК. Продуциран от Mark Ronson, Andrew Wyatt и Picard Brothers, „Dance The Night“ пристигна заедно с ослепителен официален видеоклип, включващ специална поява на сценариста/режисьор/изпълнителен продуцент на “Barbie” e Greta Gerwig („Little Women“, „Lady Bird“).

При пускането си, V MAGAZINE нарече парчето „диско-поп съвършенство“, NPR го описа като „безспорно бляскаво“, BILLBOARD заяви, че има „един от най-елегантните мостове в масовия поп тази година“, а INSTYLE го обяви за „нашият нов летен химн .” Всички издадени досега сингли вече са натрупали впечатляващите 250 милиона глобални аудио стриймвания и официални гледания на видеa.

BARBIE THE ALBUM ще включва нови песни на безпрецедентния състав от изпълнители, като Nicki Minaj и Ice Spice, Lizzo, KAROL G, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, GAYLE и FIFTY FIFTY feat.Kali. Звездата Ryan Gosling от „Barbie“ също се присъединява към звездния списък от изпълнители на саундтрака със своята емблематична оригинална песен, изпълнена като неговия герой Ken. Вижте по-долу за пълен списък с песни.



BARBIE THE ALBUM продължава изключително успешното партньорство между Atlantic Records и Warner Bros. Pictures. Преди това двете компании се обединиха за BIRDS OF PREY: THE ALBUM от 2020 г., който породи двойнено платинен хит „Boss B*tch“ от Doja Cat, заедно с номинирания за награда GRAMMY през 2016 г. SUICIDE SQUAD: THE ALBUM, който оглави класациите за албуми в над 70 страни по света, включително две последователни седмици в Billboard 200, както и включва диамантения хит „Heathens“ на Twenty One Pilots.

BARBIE THE ALBUM е с изпълнителен продуцент международно известния DJ и носител на Оскар, Златен глобус и 7 пъти носител на награди GRAMMY® артист и продуцент Mark Ronson и сценариста/режисьор/изпълнителен продуцент на “Barbie“ - Greta Gerwig. Саундтрак албумът е продуцирани от президента на West Coast на Atlantic Records, Kevin Weaver (продуцент на саундтрака на албума The Greatest Showman, Suicide Squad, Daisy Jones & The Six, Birds Of Prey, Furious 7, The Fault in Our Stars, The Fate of the Furious) и Atlantic Records’ EVP и Co-Head of Pop/Rock A&R, Brandon Davis. Наречен от Rolling Stone за „гуру на саундтрака“, Weaver е носител на награда GRAMMY® и петкратно номиниран, който е продуцирал множество мултиплатинени проекти за саундтрак, които са натрупали десетки милиони албуми, продадени по целия свят. Допълнителни ключови играчи, участващи в проекта, са копродуцентите на саундтрак албума - Brandon Creed и Joseph Khoury, както и на “Barbie” - Music Supervisor и Album Executive Producer, George Drakoulias.

ЗА BARBIE

Да живееш в Barbie Land означава да бъдеш перфектно същество на перфектно място. Освен ако нямате пълна екзистенциална криза. Или си Ken. Warner Bros. Pictures представя Heyday Films Production, LuckyChap Entertainment Production, NB/GG Pictures Production, Mattel Production, Barbie. Филмът ще бъде разпространяван по целия свят от Warner Bros. Pictures и ще бъде пуснат по кината на 21 юли 2023 г. и в международен мащаб от 19 юли 2023 г. Режисьор: Greta Gerwig, Barbie: Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman и Will Ferrell. Филмът „Barbie“ на Mattel Production е написан от Greta Gerwig & Noah Baumbach и продуциран от David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley и Robbie Brenner. Изпълнителни продуценти са Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich и Cate Adams. Музикален ръководител на филма е George Drakoulias, с музика на Mark Ronson and Andrew Wyatt.

BARBIE THE ALBUM TRACKLIST



1. Lizzo – Pink

2. Dua Lipa – Dance The Night

3. Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua)

4. Charli XCX – Speed Drive

5. KAROL G – WATATI (feat. Aldo Ranks)

6. TBA

7. Tame Impala – Journey To The Real World

8. Ryan Gosling – I’m Just Ken

9. Dominic Fike – Hey Blondie

10. HAIM – Home

11. TBA

12. The Kid LAROI – Forever & Again

13. Khalid – Silver Platter

14. PinkPantheress – Angel

15. GAYLE – butterflies

16. Ava Max – Choose Your Fighter

17. FIFTY FIFTY – Barbie Dreams (feat. Kali)