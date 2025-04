Nicka гостува на радио N-JOY.

Талантливата певица гостува на шоуто "Над нещата" с VenZy и разкри подробности за парчето, озаглавено „Луда“.

Песента отново е по музика и текст на NICKA, а аранжиментът е дело на популярния музикален продуцент и изпълнител Искрен Тончев – Iskrata.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

