NFL обяви забавленията преди мача за Super Bowl LX, който ще се проведе на стадион „Levi’s Stadium “ в Санта Клара на 8-ми февруари 2026 г., и ще се излъчва на живо по NBC, Telemundo и Peacock. Звездният състав включва многократно награждавания, номиниран за Grammy певец и автор на песни – Charlie Puth, 11-кратната носителка на Grammy – Brandi Carlile, и R&B изпълнителката, носител на награда Grammy – Coco Jones.

„Неделята на Super Bowl е най-голямата сцена за забавления в света и ние с гордост представяме артисти, които въплъщават най-доброто от музиката и културата“ – каза Jon Barker, старши вицепрезидент по глобалното продуциране на събития за NFL. „Отвъд самата игра, Super Bowl е глобално празненство. Тези артисти внасят своя отличителен глас, помагайки да се зададе тона за ден, който ще плени феновете по целия свят“.

„Charlie, Brandi и Coco са таланти на своето поколение и за нас е чест да ги видим – редом с нашите изключителни глухи изпълнители – на световната сцена на Super Bowl LX“ – заяви Desiree Perez, главен изпълнителен директор на Roc Nation. „Този момент въплъщава най-доброто от културата, изпълненията на живо и нашата страна, като перфектно дава началото на деня на мача“.

Мултиплатиненият певец, автор на песни и продуцент, номиниран за награда Grammy – Charlie Puth, ще изпълни Националния химн. С над 35 милиарда стриймвания, множество платинени сингли, включително „Attention“ и „We Don’t Talk Anymore“, и световни хитове като „See You Again“, Puth се утвърди като един от най-постоянните хитмейкъри в музиката и търсени сътрудници в множество жанрове. Изпълнението му идва преди издаването на дългоочаквания му четвърти студиен албум – „Whatever’s Clever!“, който ще излезе на 6-ти март 2026 г.

Един от най-уважаваните гласове в музиката – Brandi Carlile, ще изпълни „America the Beautiful“. Carlile е номинирана за Oscar, носител на 11 награди Grammy, на 2 награди Emmy, автор номер 1 в класацията на бестселърите на New York Times и активист, чийто нов солов албум – „Returning To Myself“ е определен като „един от най-добрите албуми на годината“ (Variety). Албумът е продължение на успешната ѝ колаборация с Elton John – „Who Believes in Angels?“, която наскоро спечели номинация за Grammy за най-добър традиционен поп вокален албум.

„Lift Every Voice and Sing“ ще бъде изпълнена от пробивната R&B звезда Coco Jones. Jones бързо се превърна в един от водещите R&B гласове, получавайки осем номинации за Grammy и спечелвайки награда „Grammy“ за най-добро R&B изпълнение през 2024 г. за платинения си хит „ICU“. Многостранно развит артист, Jones в момента участва в „Bel-Air“ на Peacock и продължава да се издига като един от най-завладяващите нови таланти в музиката и културата.

Развлекателната програма преди Super Bowl ще насочи вниманието към въздействащи изпълнения на американски жестомимичен език (ASL). Известният глух музикален изпълнител Fred Beam ще изпълни националния химн и „Lift Every Voice and Sing“, а глухият музикален изпълнител Julian Ortiz ще представи „America the Beautiful“.

За първи път в историята, изпълнението на Apple Music Halftime Show с жестомимичен език ще включва многоезична програма, включваща пуерторикански жестомимичен език, водена от глухата пуерториканска изпълнителка Celimar Rivera Cosme.

Всички изпълнения с жестомимичен език преди мача за Super Bowl и Apple Music Halftime Show са подкрепени от Alexis Kashar от „LOVE SIGN“ и Howard Rosenblum от „Deaf Equality“.

NFL обяви преди това, че глобалната музикална сензация Bad Bunny ще бъде хедлайн изпълнител на полувремето на Apple Music Super Bowl LX, продуцирано от DPS, с Roc Nation и Jesse Collins като изпълнителни продуценти.