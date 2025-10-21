Charlie Puth анонсира издаването на предстоящия си албум

Charlie Puth анонсира издаването на предстоящия си четвърти студиен албум, озаглавен „Whatever’s Clever!“, който ще излезе на 6 март 2026 г.

Част от новия албум на многократно награждаваният, диамантено сертифициран изпълнител и мултиинструменталист е песента „Changes“- вечен и вдъхновяващ сингъл, показващ точно това, което Puth прави най-добре; предлагащ заразителни рифове и припеви, и емблематични пиано сола, достатъчни, за да приповдигнат дори най-тъжните сърца.

Описан, като „потенциален хитов сингъл“ от списание Rolling Stone, „който попада някъде между „Human Nature“ на Steve Winwood от осемдесетте и „Human Nature“ на Jackson, „Changes“ означава, че предстои нова глава в кариерата на Charlie Puth, който се завръща и е по-добър от всякога. Навлизайки в собствената си кариера с копродуцента BloodPop, международно признатият номиниран за Grammy и „Златен глобус“ артист блести в изцяло нова светлина, предлагайки най-смелото, най-дръзкото и най-честно творчество до момента.

Новият сингъл е придружен от официален музикален видеоклип, режисиран от Charlotte Rutherford, който закачливо включва препратки към отдавна отминала преддигитална ера. Charlie размишлява върху „Changes“ както в личен, така и в професионален план със сладкото камео на истинската си съпруга Brooke Sansone.

Миналия месец Puth даде старт на серия от разпродадени участия, започвайки в Blue Note New York, където The New Yorker отбеляза, че оглавяващата класациите поп звезда се е чувства най -„у дома си“ в легендарния джаз клуб. Изпълнявайки пред разпродадена публика два пъти на вечер, Puth приветства на сцената специални гости, включително своите идоли Babyface и Jimmy Jam, както и номинираната за награда „Emmy“ звезда от Бродуей Anthony Ramos. Започва разпродаденото му участие в Blue Note Los Angeles с още изненадващи гости. Феновете могат да гледат изпълненията му в TikTok.

„Whatever’s Clever!“ ще излезе чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

За Charlie Puth:

Номинираният за Grammy мултиплатинен певец/композитор/продуцент Charlie Puth се доказа като един от най-постоянните хитмейкъри в индустрията и търсени сътрудници в множество жанрове. Към днешна дата той е натрупал над 35 милиарда стриймвания в кариерата си, девет мултиплатинени сингъла (включително „Attention“, „We Don’t Talk Anymore“, „See You Again“ и други), четири номинации за Grammy, три награди Billboard Music Awards, награда Critic’s Choice и номинация за Златен глобус. В момента Puth работи по дългоочаквания си четвърти студиен албум, продължение на “CHARLIE” от 2022 г., който включва платинените хитове „Light Switch“ и „Left and Right“ с участието на Jung Kook от BTS. Междувременно, неговият сингъл от 2021 г. „Stay“, написан/продуциран съвместно с The Kid Laroi и Justin Bieber, заема първо място в класацията Billboard Global 200 в продължение на единадесет седмици, а сътрудничеството му с Gabby Barrett по техния „I Hope (Remix)“ му донесе четвъртата му песен в топ 10 на Billboard Hot 100.