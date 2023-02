Nessa Barrett пусна нова песен

Nessa Barrett пусна ново парче.

“BANG BANG!” завладява с пулсиращ ритъм и бас линия, а пропитият с пънк химн демонстрира острия като бръснач текст на Barrett и умението ѝ за създаване на незабравими парчета. Това е първото издание на изгряващата изпълнителка, след излизането на дебютния ѝ албум Young Forever в края на 2022 г.

„Песента е написана за моето гранично личностно разстройство“, казва Barrett за „BANG BANG!“. "Понякога просто се ядосвам толкова много, че си мисля за всичко лудо, което искам да направя в този момент. Чувствам, че дълбоко в себе си всеки има натрапчиви мисли, дори да не иска да го признае.“ Това чувство на ярост е перфектно уловено в зърнестото, черно-бяло видео, което показва как поп изпълнителката приема своята лудост, докато позира за снимка.

“BANG BANG!” със сигурност ще бъде акцентът на първото по рода си хедлайн турне на Barrett в Северна Америка, което започва на 22-ри февруари във Финикс, Аризона, правейки спирки в Атланта, Филаделфия, Бостън, Ню Йорк и Чикаго. Турнето Young Forever приключва в Лос Анджелис на 25-ти март в историческия „Hollywood Palladium“. По-късно тази година тя ще участва и на престижните фестивали в Рединг и Лийдс във Великобритания.



След като беше включена в списъка на Billboard – 21 Under 21, както и в списъците 25 Artists to Watch in 2022 на Ones to Watch, Next Hitmakers List на Uproxx и Emerging Artist List на сп. People, Barrett е събрала повече от 1,2 милиарда аудиостриймвания до момента. Тя също така беше номинирана за „Пробив на годината“ на наградите MTV VMA за 2022 г., участва във фестивала When We Were Young и изнесе еднократно шоу в El Rey Theatre в Лос Анджелис.

“BANG BANG!” излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.