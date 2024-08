Nathan Dawe и Joel Corry с нов трак

Многократно номинираните за награда BRIT диджеи и продуценти Nathan Dawe и Joel Corry обединиха сили с пробивната звезда SACHA в новия сингъл „Higher“.

Основен фаворит на феновете в сетовете на дуото на Ibiza Rocks — където Nathan & Joel са в разгара на хитово 13-седмично съвместно редовно участие — „Higher“ е втората официална колаборация на дуото, след като за първи път се обединиха за хита, влязъл в Топ 10 във Великобритания – ‘0800 HEAVEN’ , заедно с Ella Henderson, миналото лято.

С участието на вокалите на бързо изгряващата денс изпълнителка SACHA – тя вече си е сътрудничила с артисти като Gryffin и Toby Romeo – „Higher“ е чиста клубна еуфория, с Nathan и Joel, съчетаващи накъсани паузи, заразителни евротранс акорди и пулсиращ, завладяващ бас, допринасящ за ефекта на химн.

Снимка: Орфей Мюзик





„Higher“ е третият сингъл на Nathan Dawe за 2024 г. до момента, след хитовете "We Ain’t Here For Long" и "Ten (Get Back Up)" заедно с MNEK. Това подчертава едно лято, по време на което той има редовно участие в Ibiza Rocks, ръководи седмичните сетове в IKON – барът и нощен клуб в Занте, който той отвори през юни 2023 г.— и управлява ресторанта Isobel’s в родния си град – Бъртън-он-Трент. Той също така участва в редица фестивали, включително Sundown, Reading & Leeds и дори British Grand Prix в Силвърстоун.

„Higher“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

****

Joel Corry също имаше натоварена година до момента, със своето редовно участие в Ibiza Rocks, изпълнения на фестивали, включително Tomorrowland, Longitude и Stereo Live в Далас, както и British Grand Prix в Силвърстоун и афтърпартито на The 2024 BAFTA. Joel също така издаде серия от ъндърграунд клубни миксове и колаборации заедно с Robin Schulz и PAJANE, както и скорошното му сътрудничество с Jax Jones и Jason Derulo (‘Tonight D.I.Y.A’), след издаването на неговия дебютен албум, влязъл в Топ 5 във Великобритания – “Another Friday Night” , миналата есен.