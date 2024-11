Натали Ангелова и VenZy представиха песента "Играеш нечестно".

Двамата изпълнители бяха на гости на шоуто "От 10 до 2" с Нейа и разкриха как се е стигнало до това сътрудничество.

Натали Ангелова е автор на музиката и текста, заявяващи позицията на нежната половина от човечеството, а VenZy се включва като изпълнител, съавтор и текстописец, който излага мъжката гледна точка.

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.