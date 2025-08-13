"Най-великият" идва в кината от 19 септември.

Този септември величието изисква жертви!

Майсторът на модерния интелигентен ужас Джордан Пийл (Бягай!, Не!) представя "Най-великият" – разтърсващ психологически хорър за маниакалния стремеж към успехa и тънката граница между идол и насилник. Режисьор на филма е Джъстин Типинг (Kicks), а в ролите са бившият колежански футболист и изгряваща кинозвезда Тайрик Уидърс (Знам какво направи миналото лято) и ветеранът Марлон Уейънс (Реквием за една мечта), който прави едно от редките си, наелектризиращи драматични изпълнения.

Най-великият разказва за Камерън Кейд (Уидърс) – млад и изключително перспективен куотърбек, посветил целия си живот на американския футбол. В навечерието на ключово годишно събитие за набиране на нови играчи в професионалната лига, Кам е нападнат от злонамерен фен и претърпява мозъчна травма, която може да сложи край на кариерата му. Тъкмо когато всичко изглежда изгубено, Кам получава неочаквана възможност. Неговият идол Айсея Уайт (Уейънс) – легендарен куотърбек с осем шампионски титли, му предлага да го тренира в изолираното си имение. Но докато тренировките стават все по-интензивни, личността на Айсея започва да придобива все по-зловещи измерения, а пътят на Кам го отвежда в смущаващ лабиринт, който може да му струва далеч повече, отколкото е предполагал.

Трейлърът на "Най-великият" разкрива част от страховитата връзка между младия и зелен Кейд и безкомпромисния ветеран Уайт, която започва с вдъхновение, но скоро се изражда в обсесия и насилие. Филмът обещава оригинално кинопреживяване, което размива границата между спортна драма и психологически ужас, за да разкрие тревожната трансформация на една мечта в кошмар. Ако величието изисква жертви, какво сте готови да пожертвате?

Режисьор на "Най-великият" е Джъстин Типинг (Kicks), който е и сценарист заедно с Зак Ейкърс и Скип Бронки. Продуценти са Джордан Пийл, Иън Купър, Уин Розенфелд и Джамал М. Уотсън. В ролите влизат Тайрик Уидърс, Марлон Уейънс, Джулия Фокс, Тим Хейдекър, Джим Джефрис, Морис Грийн и др.

"Най-великият" идва в кината от 19 септември.