Наградите Grammy ще бъдат раздадени на 5 февруари

Церемонията по връзването на наградите Grammy тази година ще се състои на 6 февруари.

41-годишната Beyoncé получи най-голям брой номинации. Изпълнителката на хита „Run The World (Girls)“ се сдоби с общо 9 номинации.

Любопитен факт в случая е, че с тях тя изравнява постижението на съпруга си – рапърът Jay Z за най-номиниран артист в историята на престижните музикални отличия. Двамата имат общо по 88 номинации.

В списъка с номинираните втори е рапърът Kendrick Lamar, който ще се бори за награда в осем категории, следван от Adele и Brandi Carlile с по седем номинации за наградите присъждани от Американската национална звукозаписна академия.

По шест Grammy номинации имат Harry Styles, Mary J Blidge, Future, Khalid, The Dream и мастеринг инженерът Randy Merrill.

Тази година артистите ще се състезават за „грамофончета“ в пет нови категории.

Наградите Grammy ще бъдат раздадени за 65-и път в Лос Анджелис на 5 февруари от 20:00 ч. местно време.

Списък на номинираните в някои от основните категории:

Албум на годината

ABBA - Voyage

Adele - 30

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Beyoncé - Renaissance

Brandi Carlile - In These Silent Days

Coldplay - Music of the Spheres

Harry Styles - Harry’s House

Kendrick Lamar - Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo - Special

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Запис на годината

ABBA - Don’t Shut Me Down

Adele - Easy on Me

Beyoncé - Break My Soul

Brandi Carlile Featuring Lucius - You and Me on the Rock

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Lizzo - About Damn Time

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous

Steve Lacy - Bad Habit

Песен на годината

Adele - Easy on Me

Beyoncé - Break My Soul

Bonnie Raitt - Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - God Did

Gayle - ABCDEFU

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Lizzo - About Damn Time

Steve Lacy - Bad Habit

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) The Short Film

Най-добър нов изпълнител

Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg

Най добро солово поп изпълнение

Adele - Easy on Me

Bad Bunny - Moscow Mule

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Lizzo - About Damn Time

Steve Lacy - Bad Habit

Най-добро изпълнение от дует или група

ABBA - Don’t Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran - Bam Bam

Coldplay & BTS - My Universe

Post Malone & Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Най-добър традиционен поп вокален албум

Diana Ross - Thank You

Kelly Clarkson - When Christmas Comes Around...

Michael Bublé - Higher

Norah Jones - I Dream of Christmas (Extended)

Pentatonix - Evergreen

Най-добър по албум

ABBA - Voyage

Adele - 30

Coldplay - Music of the Spheres

Harry Styles - Harry’s House

Lizzo - Special

Най-добър денс/електронен запис

Beyoncé - Break My Soul

Bonobo - Rosewood

David Guetta & Bebe Rexha - I’m Good (Blue)

Diplo & Miguel - Don’t Forget My Love

Kaytranada Featuring H.E.R. - Intimidated

Rüfüs Du Sol - On My Knees

Най-добър денс/електронен албум

Beyoncé - Renaissance

Bonobo - Fragments

Diplo - Diplo

Odesza - The Last Goodbye

Rüfüs Du Sol - Surrender

Най-добро R&B изпълнение

Beyoncé - Virgo’s Groove

Jazmine Sullivan - Hurt Me So Good

Lucky Daye - Over

Mary J. Blige Featuring Anderson .Paak - Here With Me

Muni Long - Hrs & Hrs

и др.