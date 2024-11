Начо Герерос гостува на радио N-JOY

За рождения си ден bTV Comedy е подготвил редица изненади за своите верни зрители.

Най-голямата е визитата на испанския актьор Начо Герерос в България.

Изпълнителят на една от най-емблематичните роли в тоталния хит „Новите съседи“ – тази на портиера Коке – идва у нас, за да се срещне лично с българските си почитатели, а преди това гостува в на шоуто "От 10 до 2" с Нейа по радио N-JOY.

Той отговори на въпросите дали е било лесно превъплъщението му в ролята, защо според него сериалът е успешен не само в Испания, ще има ли нов сезон и кога ще можем да го видим в България. Записът може да чуете в аудиофайла на страницата.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Превод в ефир Георги Митов-Геми.

Екранният Коке от хитовия сериал по bTV Comedy "Новите съседи" ви очаква в събота (30 ноември) от 11:00 до 14:30 ч. в търговския център на бул. "Черни връх" 100, в гр. София.