My Chemical Romance с ново издание

My Chemical Romance с гордост анонсират „Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (Deluxe Edition)“, разширено преиздание на техния визионерски четвърти студиен албум, което ще излезе на 10 юли 2026 г., чрез Reprise Records/Орфей Мюзик.

Колекцията съдържа ремастерирани версии на оригиналните песни от албума, както и девет бонус парчета и преработени обложки. Всички бонус парчета в момента не са налични във физически формати, като много от тях ще бъдат издадени на винил и повечето стрийминг услуги за първи път.

/The Deluxe Edition/ Делукс изданието ще бъде достъпно за стрийминг и сваляне на всички дигитални платформи, както и в множество конфигурации на 2LP, включително picture disc, zoetrope и цветен винил, както и 2CD и касета. Специално винилово издание BL/ind tour ще бъде налично и на избрани дати от турнето между 10 юли и 31 октомври.

За да оповестят новината, My Chemical Romance представиха първия бонус трак към колекцията, „Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na) (Записано за BBC Radio 1).“ Записана през 2010 г., версията на водещия сингъл от албума на живо е достъпна за стриймване за първи път.

My Chemical Romance обявиха и три нови RIAA сертификата за „Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys“. Албумът, както и синглите „SING“ и „Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na)“, вече са платинени в САЩ.

Продуциран от My Chemical Romance и Rob Cavallo, албумът „Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys“ първоначално е издаден на 22 ноември 2010 г. Албумът дебютира в Топ 10 в САЩ и в множество международни държави, и оглави класациите за рок и алтернативни албуми на Billboard. Действието се развива в постапокалиптична Калифорния и се развива като концептуална рок опера, улавяща групата в една от най-приключенските и въображаеми епохи.

Следващия месец My Chemical Romance ще стартират британската и европейската част от турнето си „The Black Parade 2026“, включващо три изпълнения на известния стадион „Уембли“ в Лондон, в чест на 20-годишнината от забележителния си трети студиен албум. Турнето в Северна Америка започва на 9 август на Citi Field в Ню Йорк, преминава през много страни и завършва с безпрецедентен петдневен престой в емблематичния Hollywood Bowl в Лос Анджелис. През ноември групата ще се завърне в Югоизточна Азия. Пълен списък с предстоящи дати на живо и информация за билетите можете да намерите ТУК.

Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (Deluxe Edition)

Original Album

1. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

2. Bulletproof Heart

3. SING

4. Planetary (GO!)

5. The Only Hope for Me Is You

6. Party Poison

7. Save Yourself, I’ll Hold Them Back

8. S/C/A/R/E/C/R/O/W

9. Summertime

10. DESTROYA

11. The Kids from Yesterday

12. Vampire Money

Bonus Tracks

1. Zero Percent

2. We Don’t Need Another Song About California

3. F.T.W.W.W

4. Mastaa of Ravenkroft

5. Black Dragon Fighting Society

6. Common People (Recorded For BBC Radio 1)

7. SING (iTunes Festival ‘11)

8. The Kids From Yesterday (iTunes Festival ‘11)

9. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) (Recorded For BBC Radio 1)