Във вторник Криската и Играта представиха новата си песен по радио N-JOY.

Двамата дадоха страт на деня с усмивка и ритъм в шоуто "Добро утро, N-JOY", а Мартина зазаде важните въпроси за този нов проект.

Зад проекта стои добре сработен творчески екип. Кристиян Николов - Криската дава идеята за песента и видеото и задава първоначалния заряд, а Ивайло Иванов - Играта развива музикалната част и оформя звученето.

„Хайде стига“

Текст: Ивайло Иванов "Играта"

Музика: Ивайло Петков

Аранжимент: Искрен Тончев "Искрата"

Микс и мастеринг: Искрен Тончев "Искрата"

Слушайте интервюто в аудиофайла на страницата.