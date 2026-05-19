„Bangaranga“ завладява световните класации

След години на отсъствие, България не просто се завърна на сцената на Евровизия - тя спечели по начин, който промени разговора за страната ни, не само в Европа, но и в целия свят.

Победата на DARA е повратна точка за българската поп музика и за международното ѝ присъствие, културен момент с рекорд, който моментално влезе в 70-годишната историята на конкурса.

DARA спечели с впечатляващите 516 точки и рекордна разлика от 173 точки пред второто място. Отбеляза и рядко постижение, при което песен и артист печелят едновременно вота на журито и на публиката. Международни издания като Billboard, Rolling Stone, The Guardian, Reuters, Associated Press и The Hollywood Reporter определиха победата на България като едно от най-емоционалните и значими събития на Евровизия.

Историята на песента „Bangaranga“ започва много преди сцената във Виена - по време на международния творчески лагер Sofia Songwriting Camp през 2023 в България, който през последните години се превърна в място, където се срещат някои от най-талантливите автори на музика от цял свят. Именно там DARA влиза в студио с норвежката авторка Anne Judith Wik и румънския продуцент Cristian Tarcea (MONOIR) с идеята да създадат нещо пулсиращо и непредвидимо, което носи усещане за движение, свобода и вътрешна сила.

Години по-късно именно тази сурова енергия, комбинирана с опитната намеса на гръцкия композитор Dimitris Kontopoulous, превръща „Bangaranga“ от експериментална студийна сесия в победител на Евровизия и глобален хит. Само дни след конкурса, видеото от победното изпълнение премина 8 милиона гледания в YouTube, а песента се превърна в една от най-споделяните в TikTok. DARA вече има над 1 милион месечни слушатели в Spotify и продължава да влиза в международни плейлисти и класации.

На 18 май „Bangaranga“ влезе под #12 в Top 50 Global на Spotify за най-стриймваните песни в света. В Аpple Music парчето е #1 в следните територия: Великобритания. Австрия, България, Кипър, Германия, Гърция, Литва, Люксембург, Малта, Швеция и Швейцария.

Международни фен общности определят песента като „момента, в който Европа е усетила България по нов начин“. В Reddit дискусии, посветени на финала, фенове описват победата като „изненадваща, но абсолютно заслужена“, а сценичното изпълнение - като „едно от най-силните и завършени през последните години“.

След победата, стотици фенове посрещнаха DARA на летище „Васил Левски“ в София с български знамена, песни и бурни аплодисменти. Кадрите от завръщането ѝ обиколиха световните агенции, а посрещането беше определено като „исторически момент за България“.

Слушайте „Bangaranga“ във всички стрийминг платформи и в официалния YouTube канала на Eurovision Song Contest.