Може ли възрастта да е причина за по-трудна комуникация?

Всеки вторник в шоуто на Инспектор N-JOY слушаме рубриката "Загубени в превода", в която той и психологът Елена Димитрова-Ангелова обсъждат отношенията между мъжете и жените.

Днес двамата отново отговориха на въпрос на слушателка. Дамата споделя, че питането й е деликатно, тъй като е омъжена от 5 години, а съпругът й е с 13 години по-възрастен от нея.

Мисли, че всичко е наред между тях, но понякога й се струва, че той се разбира по-добре с майка й, отколкото с нея.

Дали възрастта може да е причината за по-лесната комуникация с роднините на партньора?

Чуйте какво казва психологът в аудиофайла на страницата.