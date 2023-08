Във вторник (08.08), в обедното шоу на радио N-JOY с водещ Нейа, гостува младата певица Mona.

19-годишната изпълнителка представи своята нова песен, озаглавена "Счупено сърце".

Тя разкри какво я е вдъхновило за създаването на парчето, с кого е работила по текста и музиката, както й кои са хората, с които създават визуализацията.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.