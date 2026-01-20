МОЛЕЦ с първи сингъл от новия си албум

След платинения успех на втория си студиен албум „ПАРАКЛИС“, МОЛЕЦ представят първия сингъл от проекта, озаглавен „Там, където“.

Песента очертава емоционалната рамка на албума и задава неговия тон – интимен, светъл и дълбоко човешки. Режисьор на клипа е Крис Захариев, оператор е Пламен Каменов, а главната роля е поверена на Владимир Пенев. Клипът следва минималистична, но дълбоко въздействаща линия, в която образите и музиката се сливат в едно.

“Това е любимата ми песен от албума. За мен това една борба на това, че всеки човек иска да стигне някъде отвъд мястото, на което е”, сподяла Крис Захариев.

Песента очертава емоционалната територия на целия проект – интимна, светла и дълбоко човешка история за вътрешния път на човека, за желанието да стигне отвъд настоящето си и за неизбежното завръщане към онова, което нарича дом. “Има някаква надежда в нея, има светлина. Разказ за една история на търсене, на отдалечаване и в крайна сметка прибиране в къщи”, допълва Крис.

“ПАРАКЛИС” е вече наличен във всички музикални платформи и може да бъде закупен от официалния сайт на групата www.molec-official.com.