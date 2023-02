Младата българка EL MA триумфира с песен в Италия

Тя е само на 15 години, но музиката й вече звучи в цяла Италия. Елмира Маринова-EL MA от София издаде първата си авторска песен, разпространена от световно известния лейбъл Believe Digital. Зад триумфа й стои музикалният ментор Дарияна Куманова - международно признат продуцент и педагог, която от години работи в Милано.

Посетителите на изисканите парфюмерийни бутици, спортни магазини и луксозните търговски центрове в Италия едва ли предполагат, че хитът "Tired Of Loving You" се изпълнява от българка. Слушателите на мейнстрийм радиата в Рим и Милано едва ли знаят, че 15-годишната EL MA не само пее завладяващо, но е и автор на вълнуващия текст, посветен на първите тръпки в любовта.

Снимка: Directo Agency

В създаването на "Tired Of Loving You" неизменно до нея е Дарияна Куманова, която е в основата на успеха и на българката Ника Парис, достигнала до финала на популярно шоу за музикални таланти. Всъщност след едно от интервютата на Ника за българска телевизия Елена, майката на EL MA, се свързва с Куманова и така започва музикалната приказка.

Снимка: Directo Agency

Видеото на "Tired Of Loving You" се снима в студиото, използвано и от Дуа Липа, когато работи в Милано. Идеята за клипа е на Дарияна Куманова, която отскоро работи и с английските продуценти на най-популярния италиански рапър Сфèра Ебàста. Чужденците чуват "Tired Of Loving You" в студиото на Дарияна и остават впечатлени.

„Това прави възможно следващият сингъл на EL MA да бъде продуциран от Великобритания“, добавя Куманова.

Маестра Куманова е известна с това, че провокира в своите възпитаници таланта и умението не само да интерпретират песни, но и да ги създават.

„Веднага усетих стила на Елмира и силата, с която пише текстове", споделя Дарияна и добавя: "По-късно научих, че острото й перо може би е по наследство, след като нейната баба се е занимавала с журналистика“.

Снимка: Directo Agency

Жоржета Калоянова, дъщеря на руския евреин Жорж Ендовицки и баба на талантливата EL MA действително е работела за БНР, но и се е изкушавала от актьорската професия. Тя дори снима централна роля с Микеле Плачидо във филма „Един гражданин протестира“ - от малкото продукции на Плачидо, които не са излъчени в България.

Името на бащата на EL MA също е записано със златни букви, но в спортната ни история. Захари Маринов е футболен национал при юношите, а по настоящем е продуцент на талантливата си дъщеря. Във фамилния екип влизат и майката Елена, която освен добър приятел е неизменно до EL MA при пътуванията й в чужбина и по-големият брат Валери - силната опора на тийнейджърката.

"Tired Of Loving You" може да се слуша във всички дигитални платформи, както и в българските и италиански музикални радиа и телевизии.