Митко Кърнев и Графа гостуваха в студиото на радио N-JOY.

Основателят и китарист на D2 и Влади Ампов представиха съвместната песен „Колко си красива" в шоуто "От 10 до 2" с Нейа.

През месец май групата отпразнува своята 25-та годишнина с концерт и по време на спектакъла Графа изпълни парчето с групата. Тогава се ражда идеята тя да се превърне в сингъл сингъл и да излезе във видеоклип.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

