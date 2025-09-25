Miley Cyrus представи Deluxe версия на последния си албум

След успеха на албума Something Beautiful, Miley Cyrus представя Deluxe версията.
Разширеното издание включва две нови песни, които представят дръзки колаборации и дълбоко лични разкази.
Начело на изданието е сингълът “Secrets”, с участието на Lindsey Buckingham и Mick Fleetwood от Fleetwood Mac. Песента пристига заедно с официално видео, режисирано от Miley Cyrus съвместно с Jacob Bixenman и Brendan Walter. Снимано в историческия Million Dollar Theatre в Лос Анджелис – същото място, където е създадена оригиналната обложка на албума.
В Deluxe изданието е включено и “Lockdown” – 13-минутна колаборация с легендарния David Byrne, която разширява звуковия и концептуален обхват на ерата Something Beautiful.
По-рано тази година Cyrus разкри в подкаста Reclaiming на Monica Lewinsky как песента е вдъхновена от личната ѝ връзка с баща ѝ:
„Написах тази песен за баща ми, защото исках той да ми разкаже – дори да са тайни, дори да не исках да ги знам – аз исках да съм човекът, на когото се чувства достатъчно сигурен, за да ги довери“.
ТРАКЛИСТ
"Prelude"
"Something Beautiful"
"End of the World"
"More to Lose"
"Interlude 1"
"Easy Lover"
"Interlude 2"
"Golden Burning Sun"
"Walk of Fame" (featuring Brittany Howard)
"Pretend You're God"
"Every Girl You've Ever Loved" (featuring Naomi Campbell)
"Reborn"
"Give Me Love"
"Secrets" (featuring Lindsey Buckingham and Mick Fleetwood) *
"Lockdown" (featuring David Byrne) *
*Deluxe edition bonus tracks