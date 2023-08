Miley Cyrus издаде нов сингъл, озаглавен “Used To Be Young”.

Това е първият ѝ проект, след като представи най-новия си албум ‘Endless Summer Vacation през март тази година.

“Used To Be Young” е наличен и на лимитиран 7-инчов винил.

С новата си песен Miley цели да разграничи настоящето си от своето минало, изпълнено с партита и наркотици.

Тя промотира “Used To Be Young” с поредица от препратки към старите си парчета: "Party In The U.S.A.", "The Climb" и други.

В обръщение в социалните мрежи, изпълнителката съобщи, че новият ѝ проект е посветен на нейните фенове и изрази любовта си към тези, които обичат всяка нейна версия.

Тя обяви и предстоящ телевизионен проект, в чест на своите първи 30 години. Той е озаглавен Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions) и служи за продължение на тазгодишния документален филм „Backyard Sessions“, който беше представен на живо. В него тя ще сподели интересни истории, в интервю стил ретроспекция. Проектът излезе на 24 август по ABC.