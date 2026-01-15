Мила Роберт пуска нова песен

Мила Роберт стартира 2026 г. с нова песен.

Премиерата на “Повода си ти” и видеото към нея ще бъде тази неделя (18.01).

През декември певицата, която прави активно “различна” музика в България от вече почти 10 години, пусна "Свобода" - песен, която носи надежда – за по-добро бъдеще и за силата на общността.

Тя излезе пет месеца след широко коментирания дует на Мила с балканската звезда Азис – проект, който привлече сериозно обществено и медийно внимание. Видеото към песента вече има над 2.8 милиона гледания в YouTube и се превърна в един от най-успешните ѝ проекти до момента, затвърждавайки образа ѝ на артист с ясна позиция и смела индивидуалност.