Михаела Маринова представи новата си песен по радио N-JOY

Михаела Маринова гостува в шоуто "От 10 до 2 с Нейа", за да представи новата си песен.

Талантливата певица сподели детайли за „Сладка грешка“, която е със звучене от 90-те години, има силен енергиен заряд и запомняща се мелодия.

Видеоклипът към „Сладка грешка“ е дело на режисьора и оператор Виктор Милушев, а е хореограф Тея Радева.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Дни преди рождения си ден на 7 май, Михаела разкри пред Нейа, че през юни певицата тръгва на турне, което ще премина през Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, София.

Чуйте интервюто с Михаела Маринова с Нейка Димитрова-Нейа в аудиофайла на страницата.